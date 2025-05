ATLETICA/ Brixia Meeting: Succo e Ikuenobe protagoniste, Mamiedi nei 400 per il Piemonte

SERGIO RIZZO - Si è svolto nello splendido impianto di Bressanone, il tradizionale “Brixia Meeting” quest’anno ribattezzato Next Gen e riservato alle rappresentative regionali U18. Ottima la prestazione di squadra del Piemonte quarto, terzo tra le regioni italiane dietro a Veneto e Lombardia ed ai tedeschi del Baden Wurttemberg. In squadra anche Anna Rita Mamiedi (nella foto) nei 400 metri che ha chiuso con il crono di 59”94 (11° posto) lontano dal 56”74 con cui aveva vinto i Cds allievi ad Alessandria.

A trascinare la squadra la settimese Alessia Succo grazie al 13”13 sui 100 ostacoli con cui lima ancora un decimo alla sua miglior prestazione italiana di categoria, al 23”78 della stessa sui 200 metri, seconda dietro l’altra baby fenomeno Margherita Castellani 23”45 e a Irosayike Ikuenobe vincitrice nel triplo con 12,71 mt. Un bel confronto internazionale visto che erano presenti anche la Baviera, il Canton Ticino e la Slovenia.

Il responsabile tecnico delle Fidal Cuneo Chiara Genero, ha diramato le convocazioni in occasione della rappresentativa provinciale cadetti che prenderà parte al “Trofeo dei Laghi” in programma il prossimo week end a Rovellasca. Ben 12 i portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo convocati: Sofia Musso, 80 m; Noemi Bertone, 300 m; Cecilia Balbo, 80 hs; Carolina Ribezzo, marcia; Teresa Basso, triplo; Lucrezia Garelli, disco; Simone Bongiovanni e Andrea Sacco, 300 m; Francesco Simbula, 100 hs; Giancarlo Forni e Simone Gabriele, marcia; Lorenzo Marino, alto.

Contestualmente è stata ufficializzata la squadra che rappresenterà i colori del Piemonte a Cesena, dove si svolgerà il tradizionale Trofeo Pratizzoli giunto quest’anno alla sua 12ª edizione. Il due giugno Francesco Simbula scenderà in pista nei 100 ostacoli, mentre Lorenzo Marino sarà impegnato nella pedana del salto triplo. Al seguito della rappresentativa regionale anche il tecnico Andrea Oderda.

Sabato 25 maggio a Piasco si è disputato un triathlon “Kids” con distanze ridotte volti alla promozione e alla diffusione della disciplina. È stata l’occasione di vedere all’opera, per la prima volta, tre piccoli triatleti del settore giovanile che si sono affrontati con i pari età delle altre squadre, coordinati da Corrado Basso.

Giulia Basso, al primo anno in categoria Esordienti, ha chiuso in sesta posizione; Luca Bongiovanni e Federica Garzello, rispettivamente 15° e 11ª in categoria Cuccioli. I tre fanno parte di un gruppo più ampio di bambini e ragazzi che nel corso della primavera hanno preso parte al corso di avvicinamento al triathlon tenuto dagli istruttori Luca Turchi, Chiara Grasso, Alberto Ribezzo e Valeria Biga.

Sempre a Piasco, nella gara riservata alle categorie assolute di domenica 25, buona la partecipazione della squadra monregalese con Luca Turchi 1° in cat M3 e 14° assoluto con il tempo di 1h06’51”, seguito da Alex Bottero con il tempo di 1h16’06”, crono che gli è valso il terzo gradino del podio categoria S3 (28° assoluto). Ottime prestazioni anche per Giorgio Ganzinelli 5° in cat S4, Mauro Burzio 7° in cat M2 e Carlo Cavanna 7° in cat M1. Ennesima conferma per la Shara Giuliano, vincitrice della categoria M3 (e 9ª assoluta) con 1h17’44”.

