ATLETICA/ Bella prima prova stagionale degli giovani del Mondovì in Liguria

SERGIO RIZZO - Nella giornata di sabato 10 aprile, la pista di Boissano (Sv), è stata teatro di una manifestazione su distanze spurie open organizzata dall’Atletica Arcobaleno.

Tale manifestazione, predisposta nel rispetto delle normative anticovid che prevedono assenza di pubblico, iscrizioni a numero chiuso, ingressi scaglionati e un programma gare distribuito lungo tutto l’arco della giornata, ha sancito ufficialmente l’inizio della stagione dell’atletica su pista.

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha partecipato con un numero di atleti limitato, visto le condizioni meteo proibitive con freddo e pioggia che hanno accompagnato soprattutto il pomeriggio di gara.

Nella mattinata sono scesi in pedana i “lanciatori” per un primo test: soddisfatto il tecnico Andrea Pace in particolare per il martellista Marco Ambrosio che all’esordio con il nuovo attrezzo da 4 kg ha raggiunto la misura di 28,34 metri che lo piazza al 4° posto subito davanti al compagno di squadra Stefano Cardone fermatosi a 24,52 mt. Nella prova del disco il migliore è stato il carruccese Lorenzo Panero, 6° con 25,24 metri, mentre Cardone è 7° con 24,87 metri (Ambrosio 14,70 mt).

“Tutto sommato bene – commenta Pace, responsabile dei Lanci dell’Atletica Mondovì – nonostante i pochi allenamenti in pedana che siamo riusciti a svolgere. Purtroppo le specialità più tecniche, come i lanci, hanno bisogno di essere curate, ma i miglioramenti soprattutto sui ragazzi che si sono applicati di più, si sono già potuti notare.”

Nel pomeriggio è stata la volta delle prove di corsa. Per i colori Monregalese hanno preso parte alla prova dei 250 metri Sofia Sannino e Francesca Bilardo che hanno chiuso rispettivamente al 6° e al 13° posto in 36”13 e 37”19, sfidando la pioggia battente.

Da segnalare un piccolo infortunio muscolare per la Bilardo, ma che si spera di recuperare in tempo utile per i prossimi appuntamenti. Sulla rinnovata pista del Campo Scuola di Asti, nel pomeriggio di sabato 10 aprile si è disputata la 1ª prova del Campionato Piemontese di Corsa di società e contestualmente alcune gare erano valide anche per il titolo individuale.

Per la categoria allieve, il programma prevedeva l’assegnazione della maglia di campione regionale sui “20 minuti” veniva pertanto conteggiati i metri percorsi da ogni atleta riusciva a percorrere in quel tempo. Al via le migliori esponenti del mezzofondo piemontese tra cui la punta di diamante dell’Atletica Mondovi - Acqua S. Bernardo Adele Roatta, reduce dall’ottima “campagna invernale” in cui ha raccolto un 4° posto sui 1.500 metri indoor e un argento nel cross ai campionati italiani. Adele Roatta ha concluso la sua fatica al terzo posto, mettendosi al collo un bronzo che forse le sta un po’ stretto, ma che certifica come il mezzofondo piemontese sia ad altissimo livello. In soli 7 metri, si sono piazzate infatti ben tre atlete con ottime prestazioni da 3’35/3’36 al km: Noemi Bogiatto (Atletica Saluzzo) campionessa regionale con 5.517 mt., Sofia Cafasso (Cus Torino) 5.513 mt e Adele Roatta con 5.510 metri.

Le tre hanno, di comune accordo, fatto l’andatura un giro a testa fino agli ultimi tre minuti finali, quando hanno dato fuoco alle polveri con una lunghissima volata vinta dalla saluzzese. Tra le cadette si segnala la grande prova di Soraia Cillario sui 2 km finita quarta ai piedi del podio in 7’23”, mentre Caterina Boetti è scesa di oltre 20 secondi rispetto al suo precedente record personale chiudendo in 7’35”. Nei cadetti, buona prova del valtanarino Giacomo Bisio che all’esordio, non si lascia intimorire dagli avversari della prima serie, la migliore, chiudendo a centro classifica nella generale (15° in 7’08”).

Nei 30 minuti riservata alla categoria allievi, la vittoria è andata al Lorenzo Farasin con ben 9.013 metri percorsi, mentre il migliore dei monregalesi è stato Marco Galliano fermatosi a 7.742 metri, distanza che gli vale la 15ª piazza, subito davanti a Tommaso Bosio autore di una prova maiuscola con 7.723 metri. Bene anche Michele Barale con 7.054 metri (Filippo Curti 6.649 metri).

Sergio Rizzo

(Nella foto: il podio delle Allieve)