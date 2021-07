ATLETICA/ Anche il Mondovì tra i protagonisti sabato 4 settembre al Trofeo delle Regioni Master

SERGIO RIZZO - Sabato 4 settembre, l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo organizzerà l’edizione 2021 del “Trofeo delle Regioni Master”, manifestazione istituzionale a livello nazionale di atletica leggera riservata agli atleti Over trentacinque.

Dopo l’annullamento forzato nel 2020, a causa della situazione sanitaria emergenziale che ne ha reso impossibile lo svolgimento e la successiva rinuncia della sede originaria di Asti, la Fidal con delibera del Consiglio Federale Nazionale del 22 maggio, ha individuato Mondovì e la sua rinnovata pista “Fantoni Bonino”, come nuova sede dell’evento.

Si rimarrà pertanto in terra piemontese, per la soddisfazione del Comitato Regionale e della Fidal Cuneo che supporteranno l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo. La manifestazione va così ad aggiungersi a un altro appuntamento tricolore in programma nello stesso mese in Piemonte, vale a dire la Finale Nazionale Bronzo del Cds Assoluto su pista il 18 – 19 settembre a Torino, oltre a quelli “non stadia” già svolti. I tricolori individuali Assoluto e Master della 24 h a Biella del 27 – 28 marzo e il Campionato Italiano Individuale Assoluto e Master di Trail Lungo a Cantalupo Ligure il 15 maggio.

Il “Trofeo delle Regioni” Master è un’ importante manifestazione nazionale seconda solo ai Campionati italiani, e è giunta quest’anno alla sua quarta edizione. È una competizione a squadre, riservata alle rappresentative regionali che si sfideranno su un programma gare ridotto e da completare in una sola giornata, tradizionalmente al sabato pomeriggio.

I protagonisti saranno atleti “agè” dai 35 ai 99 anni che gareggeranno con parametri di tempi e misure riferiti alle categorie in base all’età. La Puglia è stata la prima regione a iscrivere il proprio nome nell’Albo d’Oro della manifestazione aggiudicandosi il titolo nel 2016 quando il Trofeo fu organizzato sull’impianto di Ariano Irpino in provincia di Avellino, tenuto a battesimo nell’occasione. L’anno successivo fu la volta di Salò, in Lombardia, nel 2018 toccò a Misano Adriatico in Emilia Romagna, mentre San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, ospitò l’ultima edizione svolta nel 2019.

Il programma tecnico prevede dieci gare maschili e dieci gare femminili da disputarsi tutte in una sola giornata al termine della quale verrà stilata una classifica Uomini, Donne e Combinata in base ai migliori risultati delle singole gare. Uomini: 100 – 400 – 1500 – Alto – Triplo – Disco – Giavellotto – Marcia km 5 – Quattro x cento – Quattro x quattrocento. Donne: 100 – 400 – 1500 – Lungo – Asta – Martello – Giavellotto – Marcia km tre – Quattro x cento – Quattro x quattrocento. Mondovì, conosciuta per il “suo” Meeting di Primavera” giunto quest’anno alla XXIª edizione, farà da teatro all’evento che raccoglie generalmente una quindicina di delegazioni regionali provenienti anche dal sud Italia per un totale di circa cinquecento atleti. Numeri, che se confermati, saranno comunque ampiamente gestibili presso la pista “Fantoni Bonino”, nel rispetto delle vigenti normative anti – contagio.

La macchina organizzativa è già al lavoro da settimane per preparare al meglio il “Trofeo”. Saranno richiesti ingenti sforzi al fine di assicurare a tutti i partecipanti una piacevole esperienza sul territorio Monregalese, sia per gli aspetti più specificatamente sportivi, sia per quanto riguarda il “contorno” perché il Turismo Sportivo è un importante volano e, le ricadute sul tessuto economico del Monregalese, seppure più limitate rispetto al passato, potranno essere positivamente apprezzate da tutti gli operatori.

Il “Trofeo delle Regioni”, quindi, non è solo un momento di festa dello sport, ma anche scoperta di un territorio molto interessante dal punto di vista turistico, come la Provincia Granda.

Sergio Rizzo

Nella foto: l’Atletica Mondovì con atleti e tecnici a Rieti.