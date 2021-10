ATLETICA/ Anche due cebani alla Paris Marathon 2021, tra le 5 gare più "grandi" al mondo

SERGIO RIZZO - Il keniano Elisha Rotich e l’etiope Tigist Memuye sono i vincitori della partecipatissima Paris Marathon 2021 che si è snodata, come di consueto, tra le vie più suggestive della capitale francese, passando per gli Champs Elysées, il Bois de Vincennes e Boulogne, offrendo uno sfondo incomparabile. Al maschile, Rotich ha chiuso con l’eccellente crono di 2h04'23" davanti Hailemaryam Kiros (2h04'42") e a Hillary Kipsambu (2h04'45"). In totale ben cinque atleti sono scesi sotto le 2h05' e 8 sotto le 2h06', mentre tra le donne il ritmo è stato decisamente più “blando” con l’etiope avvantaggiarsi sulle avversarie solo nel finale di gara, per poi chiudere in 2h26’15”.

Tra i quasi trentamila "amatori" che hanno invaso la capitale francese, vi erano anche Andrea “Buba” Borello e Alessandro Ricca. I due cebani, in gara con il pettorale 24020 e 23953, hanno chiuso rispettivamente in 3h11’58” e 3h55’50” crono che li piazza al 2.071° e 11.243° posto della classifica finale. Per entrambi oltre alla fatica, rimane la soddisfazione di aver corso, e portato a termine, una delle cinque maratone più "grandi" del mondo.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Alessandro Ricca e Andrea Borrello)