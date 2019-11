ATLETICA/ Adele Roatta del Mondovì convocata al Cross del Po-Trofeo delle Regioni del Nord Italia

SERGIO RIZZO - Nella settimana appena conclusa, sono state pubblicate dalla direzione tecnica della Fidal Piemonte le convocazioni in vista della rappresentativa regionale per il “Trofeo delle otto Regioni del Nord Italia”, che verrà assegnato durante il 19° “Cross del Po” di Casalmaggiore (Cremona) domenica primo dicembre 2019.

La tradizionale manifestazione allestita come di consueto dall’“Interflumina È Più Pomì” prevede una gara nella gara con tutti i migliori della categoria cadetti/e e allievi/e portare punti alla propria squadra. Al via sono state invitate le compagini di Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo è stata convocata Adele Roatta che cercherà di onorare al meglio la maglia del Piemonte con la quale nel corso della stagione ha già raccolto un ricco bottino.

Argento invernale ai campionati italiani di corsa campestre e il recente bronzo a quelli in pista sui duemila metri. Con lei sarà presente il tecnico Augusto Griseri.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Adele Roatta dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo)