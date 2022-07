ATLETICA/ Adele Roatta convocata al raduno nazionale giovanile del settore mezzofondo

SERGIO RIZZO - La Direzione Tecnica federale ha ufficializzato l'elenco degli atleti convocati che parteciperanno al raduno nazionale giovanile estivo del settore mezzofondo che si terrà dal 27 agosto al 3 settembre in Trentino a Dimaro in Val di Sole. Tra i dieci nomi segnalati che si ritroveranno agli ordini del tecnico azzurro Pietro Endrizzi c’è anche Adele Roatta, che nel corso della stagione ha conquistato, da primo anno di categoria Junior, ben tre quarti posti (1500 metri indoor, campestre e cinque mila metri) che la confermano una delle migliori specialiste della media distanze d’Italia.

Il raduno, funzionale anche alla preparazione dei campionati italiani di corsa su strada che si svolgeranno a Castelfranco Veneto il 3 settembre, è il primo passo verso la prossima stagione in cui la morozzese ha come obbiettivo quello vestire la maglia azzurra. Una grande soddisfazione per tutta la dirigenza dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che torna a respirare aria di “azzurro” dopo le ultime convocazioni datate 2016 di Ludovico Sanna e Giulia Liboà. Una storia che riprede dalle sessantun maglie azzurre finora indossate dai suoi portacolori e che, si spera, possa proseguire a regalare altre gioie.

Sergio Rizzo