Atleti di Amico Sport Cuneo protagonisti ai Play the Games di La Spezia

Obiettivo: superare i propri limiti e visto il gran numero di medaglie portate a casa, possiamo sicuramente dire che il traguardo è stato raggiunto dagli atleti dell’ASD Amico Sport Cuneo; in attesa dei Play the Games di Cuneo dei prossimi 7-8-9 giugno, i ragazzi cuneesi sono scesi in “pista” per le prove di atletica leggera.

Tre giorni intensi e soprattutto vissuti sotto l’acqua, quelli del 16-17-18- 19 maggio, ma la pioggia incessante non ha impedito a questi atleti speciali di gareggiare e mettersi in gioco con la solita grinta e determinazione che li contraddistingue; 25 medaglie totali, 13 d’oro, 6 d’argento e 6 di bronzo, così recita il medagliere a fine manifestazione.

Risultati che ripagano di tutte le fatiche stagionali e che consolidano il percorso di autonomia di questi sportivi, che per l’occasione si sono confrontati con realtà provenienti da Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta e Piemonte; questi gli atleti che hanno partecipato alla spedizione in terra ligure: Stefano Panero, Sergio Balbis, Massimo Capozio, Donatella Dardanelli, Silvana Donegatti, Giorgia Meriano, Mara Rodengo, Fabio Testa, Adriano Blanchetti, Samuele Borgna, Patric Costa, Marco Cravero, Silvana De Bilio, Alessio Marchiò, Sonia Sechi, Mattia Culasso e Francesco Perra.

Naturalmente non erano soli, a guidarli il tecnico Fabrizio Rocchia con l’aiuto di Mario Testa, Roberto Culasso e Raffaella Giordano; preziosa inoltre la collaborazione e il tifo contagioso dei vari genitori che hanno accompagnato nella trasferta i propri figli.

“Queste medaglie ci ripagano di tutte le “sudate” fatte in allenamento; a nome della società, reputo doveroso fare alcuni ringraziamenti: il primo al Comitato Organizzatore e a tutto lo Staff che nonostante il tempo inclemente ha svolto un lavoro eccezionale per far sì che tutto funzionasse al meglio e il secondo ringraziamento va all’Aiutante Maggiore della Caserma Duca D’Abruzzi (Accaputo Giuseppe) e a tutti i suoi colleghi che per tre giorni ci hanno coccolato e ci hanno fatto sentire come a casa. - ci dice lo stesso tecnico Rocchia. – Ora aspettiamo tutti i tifosi cuneesi, dal 7 al 9 giugno, per i Play the Games di nuoto (a Cuneo) e bowling (a Borgo San Dalmazzo). Non Mancate!”