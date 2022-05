Aspettando le Anciue a Dronero: un viaggio nelle valli tra storia, sapore e tradizione

CUNEO CRONACA - In passato gli abitanti delle valli alpine, in inverno, erano costretti a cercare lavoro lontano da casa. Erano emigranti che partivano alla fine dei lavori estivi per andare a vendere acciughe e pesce conservato in pianura. Erano gli acciugai della Valle Maira, in provincia di Cuneo. Compravano i pesci in Liguria e giravano tutto il Piemonte spingendo il loro caruss carico di pesce salato tentando di venderlo. Un lavoro umile e duro ma molti riuscirono a fare fortuna.

Nel secondo Dopoguerra queste figure cominciarono a scomparire, alcuni cominciarono a fare questo lavoro stabilmente, senza carretto ma con mezzi a motore. Via via gli antichi acciugai scomparirono. La Fiera degli acciugai ricorda questo passato e propone un itinerario enogastronomico e la riscoperta delle antiche tradizioni legate al consumo delle acciughe e dei prodotti delle vallate.

Dopo due anni di stop forzato, il 4 e il 5 giugno, con un’anteprima musicale il 3, torna a Dronero la Fiera degli Acciugai. Un evento promosso dal Comune di Dronero che attraverso il gusto e i prodotti racconta la storia di una Valle e descrive il presente di un territorio. Una nuova formula, quest’anno, che prende le mosse dal passato per declinare in un weekend di scambio e incontro l’occasione per far conoscere gusti e sapori, soprattutto, per dare modo a chi oggi fa cultura e promozione a Dronero e in Valle, di collaborare. Variegata la platea degli espositori che sarà come sempre caratterizzata da una scelta di prodotti che abbracciano, ovviamente, le acciughe, quindi i prodotti della Valle Maira e delle Terre del Monviso e non solo. Un viaggio gastronomico in quel territorio che da anni lavora all’unisono per raccontarsi come destinazione turistica ricca di storia, sapore, tradizione, identità.

La piazza però non sarà solo gusto: tanta musica, le visite guidate al territorio e ai musei, il sabato dedicato alla formazione e alla tradizione. Un’intera Piazza per i giochi e le famiglie, infine, una serie di incontri per conoscere di persona le storie degli Acciugai (grazie al lavoro dell’Ecomuseo Alta Valle Maira, di alcuni privati, di eredi di acciugai e del Museo Espaci Occitan nel riannodare i fili della storia) e le novità dell’Outdoor delle Terre del Monviso grazie alla collaborazione con Uncem. A pochi passi il Mulino Riviera sarà spazio di visita e scoperta di un lavoro antico. La Caserma "Aldo Beltricco" sarà poi, nella giornata del sabato, il secondo spazio dove fare Fiera, uno spazio dedicato all’Istituto Alberghiero e a Espaci Occitan per conoscere, gustare, imparare, ballare e divertirsi.

I Lou Dalfin apriranno la due giorni con un’anteprima che sa di casa e festa, a seguire l’artista ligure, che di acciughe se ne intende, Dario Vergassola che salirà sul palco sabato sera, e per chiudere domenica in arrivo il Passacharriera firmato Occit’Amo, i giovani circensi di Fuma C’anduma e L’Ensemble vocal de Mougins. Quest’anno La Fiera degli Acciugai avrà poi, grazie alla grande collaborazione di Associazioni e Pro Loco, un pre e un dopo, momenti per iniziare a gustare la festa e, a seguire (L'Associazione Culturale Borgata Ghio presenterà, a seguito della Fiera, Il giro dell'Acciugaio), per continuare a tenere i fari puntati su un tema caro al territorio, che sa fare storia e al contempo deve essere slancio verso il futuro. Importante il ritorno, grazie al Museo Mallè, dell’iniziativa Figure d’Acciuga, la grafica d'autore con le xilografie inedite realizzate dai maestri xilografi Gianfranco Schialvino e Gianni Verna, a cura di Ivana Mulatero. Sotto le arcate del teatro spazio ad associazioni, scuole e alla banda che proporrà anche musica in piazza in occasione dell’inaugurazione.

IL PROGRAMMA

Aspettando le ANCIUE

26 maggio 2022 - ore 21.30 - Storie di Emigrazione - Cinema Teatro IRIS

Film ILMURRÁN – MAASAI IN THE ALPS di Sandro Bozzolo

29 maggio 2022 - ore 9.30 e ore 10.30 - partenza da Borgo Sottano - Mangiando Pedalando - Memorial Gianpi

Anteprima

Venerdì 3 giugno 2022 - ore 21.30 - Piazza Martiri della Libertà - Lou Dalfin in concerto

Sabato 4 giugno 2022 - dalle ore 10.00 alle ore 20.00 - ANCIUE - La fiera degli Acciugai

Piazza Martiri della Libertà, Piazza Manuel di San Giovanni e vie circostanti

La Piazza dei balocchi - Microcirco - 10 Cavallini a pedali, Giostrina Storica 4 posti per bambini fino ai 6 anni, Tiro ai barattoli, Tiro agli anelli, Pesca alle ochette, Bolle Giganti

ore 9.00 - "L'anello di Dronero e Pian l'Abà - escursione gourmet"

dalle 9.30 alle 12.30 mattino / dalle 14.30 alle 17.30 - Mulino della Riviera - Via Molino, 8 - Visite guidate

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - Caserma "Aldo Beltricco" - A cura Istituto Alberghiero / Espaci Occitan

La cultura dell’ACCIUGA

Tra cibo, storie e tradizione, la cultura che va in tavola e che si fa ascoltare

Apertura spazi Istituto Alberghiero G. Donadio ed Espaci Occitan dove il pubblico potrà scegliere tra:

-visite guidate alla Scuola Alberghiera e all' esposizione dei prodotti dei suoi laboratori;

-assistere alla realizzazione e al racconto di ricette della cucina tradizionale locale a base di acciughe;

-laboratori gratuiti di danze occitane con Daniela Mandrile (primo laboratorio ore 10.00 / secondo laboratorio ore 11.30)

-visite guidate al Museo Sòn de Lenga di Espaci Occitan (con partenze alle ore 10 – 11 – 15 – 16 ) con possibilità di percorso dedicato per famiglie con bambini. Per tutto il giorno accesso libero alla Biblioteca Occitana

ore 11.30 - Sala Giolitti - Piazza Martiri della Libertà - La montagna inclusiva - dalla montagnaterapia alla Carta Etica della Montagna

ore 14.45 - Sala Giolitti - Piazza Martiri della Libertà - Politiche di territorio

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - Museo Luigi Mallé -"Figure d'acciughe"

Ore 16.00 - Inaugurazione ufficiale di ANCIUE - LA FIERA DEGLI ACCIUGAI

Piazza Martiri - Palco | Suona la Banda San Luigi

ore 16.15 - sino alle ore 18.30 - Palazzo savio - Giolitti, l’uomo di Dronero

ore 16.30 - Espaci Occitan - Caserma "Aldo Beltricco" - Tavola rotonda “Dai mestieri itineranti all’emigrazione da e verso il Piemonte” - con Giancarlo Libert, Paolo Poggio, Secondo Garnero, Diego Crestani, Elda Gottero, Matteo Monge, Vilma Margherita Bertola - Moderatore Rosella Pellerino

ore 18.30 - Sale bar Istituto Alberghiero IPSAR G. Donadio - Aperitivo con acciughe

ore 19.30 - 21.00 - Piazza Martiri della Libertà - Dj set con Dj Lambo

ore 21.30 - Palco - Piazza Martiri della Libertà - Incontro/presentazione con DARIO VERGASSOLA

5 giugno 2022 - dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Tutto il giorno - Piazza Manuel di S. Giovanni - per tutto il pomeriggio - La Piazza dei balocchi

ore 9.00 - Piazza Capitano - Dronero - Passeggiata Gourmet “Sulle orme degli acciugai”

dalle 9.30 - Mulino della Riviera - Visite guidate dalle 9.30 alle 12.30 mattino - dalle 14.30 alle 17.30

ore 9.30 - Palco di Piazza Martiri della Libertà - Outdoor in bike tra Roccabruna e Dronero

ore 10.00 - Sala Giolitti - Piazza Martiri della Libertà - Degli Acciugai la storia la sai?

Tavola rotonda sugli Acciugai della Valle Maira tra passato e presente

dalle ore 10 alle ore 18 - Cortile Sala Giolitti - Piazza Martiri della Libertà - Storie in video

ore 11.00 - Cartignano (ritrovo sin dalle ore 8.30) - Primo Memorial - Raduno dedicato ad Olimpio - 500 - moto e auto storiche

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - Museo Luigi Mallé - "Figure d'acciughe"

dalle ore 15.30 - per le vie e le piazze - Passacharriera musicale

ore 16.00 - Museo Luigi Mallé - via Valmala 9, Dronero - Inaugurazione mostra

Nega So - Valle Myra è casa mia

ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale L’Ensemble vocal de Mougins

Libera l'Acciuga è infine la collaborazione con l’arte che nasce nel carcere.Quest'anno le strade e le aree della Fiera avranno un simbolo particolare da cercare, particolare non nella forma ovviamente, ma nella sua storia. Grazie alla collaborazione con OPERE LIBERE, progetto del liceo artistico Soleri Bertoni e il carcere Morandi di Saluzzo tante Acciughe in latta saranno appese e segneranno l'arrivo in una diversa area. Opere Libere, con la collaborazione dell'associazione Liberi Dentro, sarà poi anche sartoria e bijoux con oggetti nati tra le mura del carcere che vogliono costruire un ponte con la fiera e un momento di condivisione e incontro. Questi oggetti saranno raccontati e presentati negli stand TERRES MONVISO.