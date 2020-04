French toast a colazione in attesa della fase 2 che non dovrà tramutarsi in una festa "sbagliata"

GUSTAVO GUSTANDO - Aspettavamo la fase 2 … ci speravamo, per vedere una uscita da questa situazione pesante, pericolosa, nuova per noi, nel senso di mai vissuta prima, ma in realtà già patita più volte dal genere umano.

Con disappunto Gustavo apprende che questa è rimandata, da uno dei pochi notiziari che con la famigliola segue, a puro titolo di aggiornamento, tralasciando volutamente lo show mediatico, continuo, che questa pandemia ci propina.

Non volendo sindacare sull'attualità, né potendolo fare, in assenza di dati leggibili e seri, Gustavo incentra la sua attenzione su altri punti, sul dopo, su come cambieranno i rapporti, la vita ed anche sul “prima”.

Preparando per colazione dei french toasts, mentre intinge le fette di pan carrè nell'uovo sbattuto per poi friggerle in padella, nel burro, il brav'uomo ragiona di queste cose.

Da giorni in ogni dove, sui media si vedono passare immagini relative al grande, terribile evento pandemico dell'inizio del secolo scorso, la “Spagnola”, fotografie d'epoca, bianco neri seppiati di varia umanità, variamente protetta con mascherine elegantemente accoppiate a vezzosi cappellini, completi di tweed, da passeggio, impreziositi da protezioni facciali alla Hannibal Lechter, folcloristiche, interessanti, sovrapponibili a quelle attuali, per il tentativo di autoprotezione dal mostro che oggi come allora ci assale subdolo.

Ora, con più conoscenze, più tecnologia al nostro servizio dovremmo essere in una condizione un po' migliore, la ricerca, la medicina da quel tempo hanno fatto molta strada..

Allora, si domanda Gustavo mettendo in tavola le marmellate e le tazze per il the, come mai questo allarme non rientra? La sua è una domanda semplice, che un uomo normale, che per vivere deve lavorare, si pone sapendo che se anche ci fosse una risposta seria, attendibile, sarebbe al di fuori della sua portata.

L'unica cosa che può fare è documentarsi, indagare ciò che può comprendere, non montarsi la testa con discorsi troppo complicati notizie fuorvianti e riponendo fiducia nella scienza adeguarsi alle disposizioni di sicurezza contribuendo, nel suo piccolo allo sforzo richiesto a tutti per uscire dall'incubo.

La colazione prosegue in quella calma che oggi è consentita, o imposta non importa, senza l'ansia di correre, di limare i minuti per timbrare la cartolina in orario, maledicendo il tempo “perso” per il primo pasto della giornata, che si traduce solitamente con l'incappare nella fascia oraria maledetta, in cui il traffico mattutino si intensifica.

Spalmando tartine di marmellata, casalinga, Gustavo si pone delle domande e tra queste una lo solletica particolarmente, che cosa ci ha insegnato il passato? E … l'abbiamo capito?

Senza andare a scomodare le grandi pestilenze del passato, partendo da più vicino, la “Spagnola”, tragedia immane, oltre a foto e filmati d'epoca, cosa ha lasciato? E dopo di lei, l'esplosione di HIV, Ebola, SARS, Zika, cosa ci hanno insegnato? Come hanno influito sui nostri costumi?

Ai primi del 900 il concetto di socialità era sicuramente diverso dall'attuale, le frequentazioni erano limitate rispetto ad oggi, l'economia, i trasporti, gli agglomerati urbani … Fece però quell'epidemia un numero così spaventoso di vittime che il dato, presunto al riguardo, in cifre da 7 a 8 zeri variando da un numero al suo doppio, perchè?

Per scarsa conoscenza, del fenomeno, della sua evoluzione, per le condizioni igieniche dell'epoca, per la mancanza di mezzi di contrasto efficaci, perchè con una guerra mondiale, la prima della storia, si ammassavano moltitudini di armati in aree ristrette, e da qui secondo il turn over delle licenze questi si sparpagliavano poi negli stati, raggiungendo con i mezzi dell'epoca le loro famiglie, dopo di che ritornavano al fronte, in uno scambio continuo, con una diffusione multidirezionale di ogni cosa, pulci, virus, dalle trinceee disumane alle loro case e viceversa.

Ecco, forse questo avrebbe dovuto insegnare qualcosa, invece dopo quella guerra, quella epidemia, nacquero fenomeni come le adunate “oceaniche” di persone, organizzate e promosse scientemente al servizio di ben precise politiche. Non è un controsenso raggruppare tanta popolazione, più o meno volontariamente inneggiante, dopo essere usciti da una pandemia mortale?

E poi? Un crescendo di grandi agglomerazioni, strutturali, successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, il boom demografico, i grandi riti collettivi, dalle prime ondate vacanziere di massa ai grandi spostamenti resi economicamente possibili con la diffusione del trasporto aereo.

Un po' di limiti, seppur tardivamente, ce li siamo posti, con il dilagare dell'HIV, Ebola l'abbiamo lasciato alle popolazioni africane, fasciandoci occhi orecchie e quant'altro, la SARS, se n'è parlato e Zika ha fatto mollare un po', neanche troppo, il circuito turistico per altri versi malsano verso alcuni paesi latino americani.

Tutti momenti di allarme relativamente presto dimenticati, i grandi concerti, i grandi eventi sportivi, i grandi happening, hanno dimostrato come l'uomo sia in grado di dimenticare in fretta, panem et circenses? Probabilmente si.

Come si fa a rinunciare ad una vacanza, definita, a basso costo in un paradiso tropicale? Come si fa a rinunciare al sogno, ballando e cantando smodatamente in uno stadio gremito? O a non godere, dal vivo, delle prodezze dei cavalieri di oggi, che a suon di cross e goals ci estraggono dalle nostre pene quotidiane, in mezzo a 30.000, 40.0000 esagitati che urlano per 90 minuti emanando non il droplet ma cumulo nembi di aerosol in uno spazio delimitato?

Che noia le regole, le distanze, le mascherine, Gustavo, preoccupato, pensa che non sarà così automatico il cambiamento che sarebbe auspicabile e che sarebbe lecito aspettarsi nel dopo COVID 19, la storia non insegna, non abbastanza e sconsolato finisce la colazione con un frutto, una mela, che assunta ogni giorno dovrebbe levare il medico di torno, con tutto il rispetto e la stima per i medici che in questi tempi stanno facendo cose incredibili e di cui dobbiamo esser loro grati.

Gustavo Gustando