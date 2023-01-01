Asl Cn1 e Ats Liguria al lavoro per migliorare l'accesso alle cure nei territori di confine

CUNEO CRONACA - Incontro proficuo tra le delegazioni dell’area Socio-Sanitaria Locale 2 di ATS Liguria e l’Asl Cn1, per consolidare la collaborazione iniziata nel mese di aprile con l’incontro di Cairo Montenotte.

La visita è il proseguimento del dialogo volto a ricercare sinergie tra i due sistemi sanitari con la condivisione di alcune linee di collaborazione atte a migliorare e facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie.

Durante l’incontro è stato presentato da parte dell’Area 2 savonese il modello della rete di emergenza urgenza attualmente applicato attraverso la costante sinergia tra Dea di secondo e primo livello, auto mediche e infermieristiche ed è stata ipotizzata una più costante sinergia tra i sistemi regionali 118 anche attraverso la condivisione e la mappatura delle elisuperfici di confine.

E’ stato inoltre presentato il modello delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’Area 2 in cui sono previsti anche la gestione degli accessi dei codici a bassa complessità; modalità in grado di migliorare l’appropriatezza dell’utilizzo del sistema Emergenza Urgenza. A riguardo sul tavolo anche la condivisione delle linee di indirizzo e i possibili futuri modelli formativi per il personale medico e infermieristico.

Ultimo argomento all’ordine del giorno la condivisione di professionisti sanitari, con particolare riguardo ad alcune branche quali la Radiologia, Ginecologia, Chirurgia vascolare, con l’obiettivo di garantire risposte sempre più efficaci e qualificate ai bisogni della popolazione nell’ambito del governo delle liste di attesa e nel rispetto dei rapporti istituzionali.

All’incontro hanno preso parte per l’AslCn1 il direttore generale Giuseppe Guerra, sanitario di Azienda Monica Rebora, Il direttore delle professioni sanitarie Anna Maddalena Basso e il responsabile delle Cure Primarie ed Intermedie Ornella Righello mentre per l’Area 2 Savonese Monica Cirone coordinatore area Sociosanitaria 2 savonese, luca Garra Direttore Direzione Medica Area 2, Alberto Cella Direttore Dipartimento attività territoriali e riabilitative e Luca Corti direttore Distretto sanitario Bormide.