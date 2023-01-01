Arturo Brachetti porta a Cuneo "Tadaà": il varietà italiano raccontato al futuro

CUNEO CRONACA - TADAÀ è un nuovo progetto, un racconto teatrale, in cui Arturo Brachetti dà spazio alla sua anima di showteller. In scena venerdì 10 ottobre alle 21, al teatro Toselli di Cuneo, nell'ambito del Cuneo Classica Festival e… dintorni, Arturo Brachetti racconta storie vere e vissute del mondo dello spettacolo, intrecciando esperienze personali e cultura popolare in un dialogo diretto e appassionante con il pubblico. Non è un tuffo nel passato, ma un modo per declinare il varietà al futuro, mostrando i frutti che ancora oggi porta. Più di un talk e diverso da uno spettacolo “alla Brachetti”, lascia spazio a una narrazione profonda fatta di aneddoti e legame con il pubblico.

Con il suo nuovo progetto Brachetti compie un’opera di recupero culturale, dimostrando che il genere è più vivo che mai. Cosa c’entra il varietà con il nostro modo di vivere oggi? Il varietà ha radici profonde nelle nostre passioni contemporanee: ha fatto ridere, sognare e riflettere, aiutando a superare crisi, guerre e il dopoguerra. Non è stato solo spettacolo, ma un linguaggio comune che ha diffuso parole, accenti, canzoni e modi di dire, contribuendo a farci diventare italiani e a modellare gusto, stile e umorismo. Ancora oggi seguiamo abitudini e rituali che arrivano da lì: riscoprirlo significa capire da dove veniamo e chi siamo diventati.

Dalla commedia dell’arte ai talent show, passando per caffè chantant, rivista, avanspettacolo, televisione e oggi i social: tutto è varietà. Radicato nella nostra cultura, ha formato artisti, dato spazio a satira e critica al potere, offerto libertà ed emancipazione, soprattutto alle donne, e creato ascensori sociali impensabili. Brachetti ripercorre 150 anni di storia del varietà evocando nomi iconici come Totò, Rascel, Valeri, Tognazzi, Carrà e Wanda Osiris. Racconti, canzoni, personaggi e immagini si alternano in ritmo vivace, con arie famose e pezzi contemporanei, in un’ora e mezza di teatro accessibile ad ogni tipo di pubblico e sorprendente per tutti. Fino a scoprire come il varietà sia ancora vivissimo tra noi.

Bauli, oggetti di scena, un pianoforte e un grande schermo fanno da cornice a Tadaà, dove Arturo Brachetti conduce il pubblico in 90 minuti di storia e racconto, accompagnato dalla musica che dialoga con le parole. Con linguaggio semplice e mai banale, trasforma lo spettacolo in divulgazione teatrale, come un Techetecheté dal vivo.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Confartigianato Cuneo e della Fondazione CRC.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.promocuneo.it.

Info e prenotazioni: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it