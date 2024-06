Artico Festival a Bra: si parte con la stand-up comedy, nel weekend Vasco Brondi e Ditonellapiaga

CUNEO CRONACA - Al via mercoledì 26 giugno, l’ottava edizione di Artico Festival, un evento che offre una fusione di performance musicali e spettacoli comici. Da domani fino a sabato 29 giugno, il Parco della Zizzola di Bra (Cuneo) ospiterà l'edizione 2024 che si aprirà con la stand-up comedian GIORGIA FUMO. La manifestazione, infatti, coinvolgerà artisti affermati e nuovi talenti, eclettici e sorprendenti.

La serata inaugurale di mercoledì 26 giugno sarà affidata alla stand-up comedian Giorgia Fumo, nota per la sua presenza su Comedy Central, per la partecipazione all'ultima edizione del "Festival di Sanremo" e al talent show "Italia’s Got Talent". Con il suo spettacolo "Pressione bassa", Giorgia Fumo condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta della vita dei Millennials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori. Con il suo inconfondibile stile ironico e sagace, Giorgia offrirà una riflessione pungente e divertente sulle sfide, le speranze e le contraddizioni di una generazione in bilico tra passato e futuro. Un’occasione imperdibile per ridere insieme e riconoscersi nelle storie e nei personaggi portati in scena dalla brillante comica.

In lineup: VASCO BRONDI, DITONELLAPIAGIA, GIORGIA FUMO, SANDRO CAPPAI, LUCIO CORSI, THRU COLLECTED,NAPOLI SEGRETA, GAIA MORELLI e ELSO. Per ognuno degli artisti in programma, la data ad Artico sarà l’unica in Piemonte quest’estate. Il tema centrale di questa ottava edizione è caratterizzato dall’energia e dall’impegno per la creazione di questo festival, che promette serate da Milioni di scintille.

«Il tema scelto per questa ottava edizione, milioni di scintille, per noi ha diversi significati – racconta Roberto Piumatti, presidente dell’associazione Switch On, che organizza Artico Festival –. Le scintille rappresentano l’entusiasmo che mettiamo in questo progetto noi organizzatori e quello del pubblico, che ci segue ormai da tanto tempo. Ma sono anche le nuove idee che si accendono, i talenti che si esibiscono sul palco, e l’atmosfera particolare che si crea ogni volta nel suggestivo scenario del Parco della Zizzola».

Dopo la serata inaugurale di mercoledì 26 giugno, protagonista della serata di giovedì 27 giugno sarà invece Sandro Cappai, co-fondatore del progetto Stand-up Comedy Sardegna, membro della redazione di Lercio.it e co-conduttore del podcast “Tazza di caffè”. Ad Artico porterà il suo nuovo show, “Sandro Cappai Live”.

Venerdì 28 giugno Vasco Brondi porterà a Bra una tappa del tour “Un segno di vita”, in cui il cantautore suonerà i suoi pezzi più recenti insieme a diverse canzoni contenute nell’album “Costellazioni”, del quale ricorre quest’anno il decennale. Questa data di Artico arricchita dalla presenza di Lucio Corsi, con il suo inconfondibile glam rock in apertura, e il dj set a cura deiRoero Tropical in chiusura, si preannuncia come una delle più poetiche di sempre. Nel corso della serata, il Garden Stage vedrà, invece, esibirsi Gaia Morelli che porterà sul palco alcuni brani del suo album d’esordio, “La natura della cose”.

Protagonista della serata conclusiva di sabato 29 giugno Ditonellapiaga, iconica e travolgente che farà ballare il pubblico del Parco della Zizzola al ritmo delle sue hit più recenti, tratte per la maggior parte dal suo nuovo album “Flash”, uscito lo scorso maggio, insieme ai Thru Collected e Napoli Segreta che si esibiranno a inizio e a fine serata, rendendo Bra e Napoli più vicine che mai. Sabato 29 giugno, avrà luogo, inoltre, l’esibizione di Elso, finalista dell’ultima edizione del “Rock Contest” e vincitore del Premio Enrico Greppi “Erriquez”.

«Abbiamo progettato ogni serata in modo tale che per il pubblico partecipare ad Artico sia una bella esperienza, dalla location all'allestimento, certamente con la musica e la stand-up al centro, ma vissute in un ambiente accogliente, inclusivo e sereno – dichiara Andrea Dellapiana, direttore artistico di Artico Festival – Per fare questo non saremo soli: il Parco della Zizzola sarà un crocevia di incontri, non solo artistici - come è giusto che sia in un festival, ma anche per diverse realtà attive sul territorio, alcune delle quali neonate, come Casa Pride. Fare rete tra associazione è fondamentale per noi, un festival orgogliosamente in provincia».

Artico Festival 2024 è organizzato dall'Associazione Culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra, con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando POP e il sostegno di Nova Coop, di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Cambieri.it. L’artwork è a cura di Ortica Studio.

«È un onore e un piacere ospitare l'ottava edizione di questo Festival che offre appuntamenti musicali e di intrattenimento comico di grande livello in una formula che piace al pubblico e che ben si presta alla location del Parco della Zizzola, un posto speciale della nostra città – dichiara il sindaco di Bra, Giovanni Fogliato –. Artico è un apprezzato appuntamento fisso della stagione estiva braidese e per questo ringrazio gli organizzatori che sanno unire creatività e spirito d'impresa per mettere a punto un evento di chiaro successo che 'produce' cultura in molteplici forme e rende protagonisti i giovani».

Tante le novità che porta con sé questa edizione, tutte volte a rendere Artico un luogo sempre più accogliente, accessibile e sostenibile. Sarà a disposizione del pubblico un servizio di navette, informazioni QUI.

In cima alla collina, da cui sarà possibile ammirare milioni di stelle, i presenti potranno immergersi completamente nell’atmosfera del festival, attraverso l’allestimento site specific progettato dall’Ortica Studio di Milano.

Sarà presente, inoltre, un’area distante dal palco per tutti coloro che avranno il desiderio di godersi la musica in uno spazio tranquillo, presso il quale troveranno i banchetti informativi di diverse realtà attive sul territorio: il Progetto ABS, che si occupa di prevenire e informare rispetto al tema delle dipendenze, Non una di meno - Alba, movimento femminista e transfemminista da sempre attivo contro ogni forma di violenza di genere e di disparità, il neonato comitato Casa Pride, la comunità LGBTQIA+ braidese che promuove inclusività e rispetto mediante eventi culturali e supporto sociale e la psicologa Anita Arena, che attraverso colloqui di orientamento promuoverà l’importanza del benessere psicologico. I membri delle varie realtà saranno disponibili nelle serate di venerdì e sabato per dare ascolto e fornire informazioni.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, che ad Artico porterà il vino sociale risultato del progetto 8pari che propone l’inserimento lavorativo di persone fragili all’interno del processo produttivo del vino. Nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità del festival, infine, il bar sarà dotato di bicchieri riutilizzabili e di un erogatore attraverso cui ricaricare gratuitamente l’acqua.

Informazioni sul sito ufficiale di Artico Festival (www.articofestival.it), i biglietti sono disponibili in prevendita su Dice (https://dice.fm/?lng=it).

(Foto Tino Gerbaldo)