Tanta neve ad Artesina: da domenica biglietterie aperte e stagione pronta a partire

CUNEO CRONACA - Ad Artesina si lavora, giorno e notte, in vista di giovedì 27 novembre, quando ci sarà l'apertura ufficiale della stagione invernale 2025/2026. Temperature in calo, impianto di innevamento a pieno regime e una splendida nevicata: sono gli ingredienti che anticipano un inverno ricco di novità per Artesina e per il Piemonte della neve.



Da quest’anno sarà in funzione sul Pian della Turra, uno dei posti più belli ed affascinanti dell’intero arco alpino, fiore all’occhiello dell’intero comprensorio Mondole Ski, la nuovissima seggiovia esaposto ad agganciamento automatico Leitner che servirà le cinque esclusive piste in quota. Un impianto di ultima generazione su cui Artesina spa ha effettuato un consistente investimento, permettendo alla stazione di porsi all’attenzione nazionale sempre più come meta distintiva nel mondo della neve e della montagna.



L’opera rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni del comprensorio del Mondole Ski e porta Artesina tra le poche località piemontesi con impianti automatici sopra i 2000 metri. Con la nuova “seggiovia Turra”, la località compie un importante salto di qualità a partire da questa stagione con obiettivi idee e progetti interessanti in cantiere per una Artesina sempre più proiettata verso il futuro. Brillantemente superata la prima fase dei collaudi, fissati alla metà di novembre, si attende ora martedì 2 dicembre per formalizzare, in via definitiva, il via libera alla messa in funzione dell’impianto così da poter trasportare i primi passeggeri dai giorni successivi in previsione delle festività dell’Immacolata che si preannunciano da tutto esaurito.



Domenica 23 novembre saranno aperte le biglietterie centrali di Piazzale Quarti per procedere all’acquisto degli Ski-pass stagionali con l'obiettivo di potersi godere appieno fin da subito le emozioni di una stagione che si preannuncia entusiasmante per l’intero comprensorio. Inoltre, è in fase di stesura un programma di attività a disposizione dei turisti che vedrà come sempre la famiglia al centro dell’attenzione, con proposte per frequentatori di ogni età. Anche quest’anno, per tutta la stagione, sarà in funzione l’opzione di acquisto dello Ski-pass dinamico online che consentirà di sciare a tariffe agevolate scegliendo tra le varie opzioni possibili.



Come sempre, saranno aggiornate in tempo reale tutte le informazioni utili: dal sito ufficiale www.artesina.it alle pagine FB ed Instagram. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174.242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.

