Arte e note a Priero: doppio appuntamento con il "Torino String Ensemble" nella rassegna "Concentrica"

CUNEO CRONACA - Torna "Concentrica, Spettacoli in Orbita", rassegna teatrale che mette al centro il territorio con diverse tappe tra il cuneese e la Liguria. Dopo il cartellone estivo, a Settembre si va in scena con musica, comedy e circo contemporaneo, in occasione della storica “Festa della Madonna della Sanità” nel Comune di Priero (CN).

Si inizia il 6 Settembre alle 18 con la musica da camera del Torino String Ensemble, una nuova formazione cameristica, da un’idea di Amedeo Cicchese, primo violoncello dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino, esempio di assoluta eccellenza nel panorama musicale italiano e internazionale, che nel corso del 2025 è stato in residenza al Teatro della Caduta. A seguire, alle ore 21, la comicità di Giorgia Goldini coinvolgerà il pubblico presente alla festa in Gold Show, uno spettacolo di 60 minuti di assurda, folle, culinaria, leggera, esagerata, contemporanea, elegante comicità̀ decisa dagli spettatori sul momento. Si prosegue il 7 Settembre alle ore 18 con "LadiesGrazie", uno spettacolo di clownerie su trapezio di e con Lucia Fusina, Selvaggia Mezzapesa, Cristina Geninazzi, per un pubblico di tutte le età. Gli eventi di Priero sono gratuiti e tutte le informazioni per i singoli eventi di Concentrica, Spettacoli in orbita 2025 saranno consultabili su www.rassegnaconcentrica.net e sui canali degli spazi partner. Infine, in Autunno a Torino, torna anche il consueto Open School negli istituti secondari di secondo grado della città.

“L’intento è creare un ponte tra il Piemonte e la Liguria grazie al teatro e all’arte” spiega il direttore artistico di Concentrica e del Teatro della Caduta, Massimo Betti Merlin, “vogliamo intessere nuove sinergie e creare una rete con associazioni, compagnie teatrali, coinvolgendo il pubblico delle due regioni, perché insieme siamo più forti, anche sul palcoscenico”.

TORINO STRING ENSEMBLE

Il Torino String Ensemble è formato da: Constantin Beschieru, violino, Marta Tortia, violino, Zoe Canestrelli, viola, Enrico Carraro, viola, Maria Giulia Lanati, violoncello, Amedeo Cicchese, violoncello. Si esibirà per la prima volta in provincia di Cuneo una formazione cameristica composta da musicisti provenienti dalle principali orchestre italiane, che proporrà un repertorio che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, con l’intento di rendere accessibile un patrimonio musicale straordinario anche in contesti normalmente lontani da questi circuiti. Obiettivo dell’ensemble è quello di far conoscere il repertorio cameristico per archi in tutte le sue enormi possibilità e combinazioni. Nasce dall’idea di sei musicisti che collaborano insieme da molti anni nell’alveo culturale di Torino, città che li unisce musicalmente e umanamente e che possiede una grande tradizione nella formazione di strumentisti ad arco. La loro voglia è quella di affiancare all’esecuzione di capolavori del passato, la musica contemporanea e brani inediti, dando quindi modo di ampliare il repertorio e promuovere la creazione di nuova musica.

IL PROGRAMMA:

Sabato 6 settembre, ore 21, in loc. Piazza del Castello, Borgo di Priero (CN) andrà in scena "Gold Show", uno spettacolo di Giorgia Goldini, in collaborazione con "Le Sillabe" e "Teatro della Caduta". Abito di scena: Teeshare. 60 minuti di assurda, folle, culinaria, leggera, esagerata, contemporanea, elegante comicità̀ decisa dagli spettatori sul momento. Lo spettacolo che non è mai uguale, che cambia ogni sera perché́ gli spettatori, consultando un comodo menù, decidono cosa vedere. Il "Gold Show" è lo spettacolo che non puoi davvero sapere come andrà̀ a finire fino all’ultimo secondo. Puoi trovarci dentro pezzi di altri spettacoli, qualcosa di improvvisato, qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio e qualcosa di blu, come ai matrimoni, ma senza promesse finché morte non ci separi. É chic ma allo stesso tempo alla mano. Comico, amaro, intelligente, poetico senza troppe pretese. Potrebbe far piangere, ma solo su richiesta. Di sicuro fa riflettere. Se volessimo fare i fighi potremmo dire che è pop, che è terribilmente innovativo, che è di classe e qualità̀, che fa la differenza. Ma di solito non facciamo i fighi. É per soli adulti ma nessuno si spoglia e sia ben chiaro. Scritto e interpretato da Giorgia Goldini, non si presenta insomma come il classico spettacolo da guardare, ma è da comporre sul momento. Cambia ogni sera perché́ è il pubblico a decidere cosa succederà̀. Che ti stupisce, che non te lo potevi aspettare, che ti chiedi se lo stia facendo davvero. Che fa ridere. Ma non solo. Non per forza.

Domenica 7 settembre, ore 21, in Piazza della Chiesa di Sant’Antonio Abate, Priero (CN), in programma "LadiesGrazieShow", uno spettacolo di Lucia Fusina, Selvaggia Mezzapesa, Cristina Geninazzi. "LadiesGrazie" non vengono mai per nuocere ma…per farvi ridere e ricordarvi che la vita va presa così com’è nel suo assurdo equilibrio tra felicità e sventura. Un improbabile trio comico anticamente splendido entra in scena: srotola maldestramente una pista da circo e cerca di portare avanti uno spettacolo continuamente interrotto da problemi tecnici, disagi personali, cadute improvvise, perdite di equilibrio e maldestri incidenti. Tre artiste aeree, tre personaggi del tutto diversi tra loro ma unite nell’amore per il trapezio e anche nella disgrazia di non sentirsi mai adatte, mai al proprio posto, mai al sicuro! Malgrado tutto, le vedremo volare in alto in un rocambolesco e incalzante susseguirsi di numeri di trapezio fino al gran finale di trapezio trio.

CURRICULA MUSICISTI TORINO STRING ENSEMBLE

Constantin Beschieru – violino

Vincitore del Primo Premio al Concorso Internazionale “Francesco Geminiani” di Verona, in vent’anni di carriera si esibisce nelle maggiori rassegne musicali in Italia (Teatro alla Scala di Milano, Auditorium Toscanini di Torino, Auditorium Parco della Musica Roma, Teatro la Fenice di Venezia, Teatro San Carlo di Napoli e all’estero (Lussemburgo, Svizzera, Giappone, Francia, Spagna, Olanda, USA, Argentina, Brasile, Russia) in varie formazioni da camera ed orchestrali. Attualmente ricopre stabilmente il ruolo di violino di fila presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il ruolo di Primo violino di Spalla presso la Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, FVG Orchestra, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Marta Tortia – violino

Si è diplomata e poi laureata con lode presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino con i Maestri Massimo Marin e Sergey Galaktionov. Nel 2018 vince il concorso per il ruolo di violino di fila nell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Collabora stabilmente con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano, la "Hulencourt Soloist Chamber Orchestra" di Bruxelles e l’Orchestra Filarmonica Trt. All’attività concertistica affianca l’insegnamento tenendo regolarmente Masterclass e presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino. È membro del Consiglio Direttivo della Filarmonica Trt di Torino.

Zoe Canestrelli – viola

Nasce a Torino dove inizia lo studio della viola presso il conservatorio G. Verdi. Si perfeziona come violista nel conservatorio di Vicenza, la Norwegian Music Academy di Oslo (Norvegia), la Musikhochschule di Lucerna (Svizzera) e l’Accademia Stauffer di Cremona. Collabora con l’orchestra dell’Arena di Verona, del Maggio Musicale Fiorentino, della Sinfonica Siciliana e di Biel-Solothurn in Svizzera. Si esibisce regolarmente in festival in Italia, Svizzera, Norvegia e Danimarca con maestri del calibro di Bruno Giuranna, Salvatore Accardo, Antonio Meneses e Isabelle Van Keulen.

Enrico Carraro – viola

Enrico Carraro ricopre l’incarico di Prima viola presso l’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Con la sua orchestra ha suonato in alcune tra le sale più importanti del mondo come la Carnegie Hall di New York, Bunka KaiKan e Suntory Hall di Tokyo, Marinskji Theatre di San Pietroburgo, Sala Tchaikovsky di Mosca, Wiener Konzerthausper. Collabora stabilmente con il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra OSI di Lugano, l’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia sempre in veste di Prima viola. All’attività di concertista affianca quella di manager culturale in qualità di consigliere della Filarmonica Trt di Torino.

Maria Giulia Lanati – violoncello

Nel 2011 si diploma col massimo dei voti presso il Conservatorio "G.Verdi" di Milano sotto la guida di Marco Scano. Prosegue gli studi con Monika Leskovar presso il Conservatorio della Svizzera Italiana conseguendo il Master Performance. Ha ricoperto il ruolo di Primo violoncello dell’Orchestra "L.Cherubini" diretta dal M° Riccardo Muti e attualmente collabora con numerose orchestre italiane tra cui l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra del Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In ambito cameristico annovera collaborazioni con musicisti di spicco come Danilo Rossi, Klaidi Sahatci, Bruno Giuranna.

Amedeo Cicchese – violoncello

Vincitore del Premio “Sinopoli” conferitogli del Presidente della Repubblica e dei Concorsi "V. Gui" di Firenze e del Concorso "Premio Trio di Trieste", si diploma con lode presso il Conservatorio "L. Perosi" di Campobasso con Michele Chiapperino. Dal 2016, scelto da Gianandrea Noseda, è Primo violoncello dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Collabora sia come Primo violoncello che in veste di solista con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Camerata Salzburg, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Ha al suo attivo un’intensa attività di docente, tiene regolarmente Masterclass in tutta Italia e all’estero. È tra i fondatori e responsabile artistico del Festival Janigro.