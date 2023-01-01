Arte, cultura e impresa si incontrano al Castello Reale di Govone con Creativamente Roero

CUNEO CRONACA - Torna sabato 16 maggio a Govone il consueto convegno di Creativamente Roero che dà il via all’VIII edizione della manifestazione artistica a cura di Patrizia Rossello. Presso il Salone d’Onore del Castello Reale di Govone, dalle 9 alle 16, si svolgerà il ricco programma dedicato al tema “Arte, Cultura, Impresa”, organizzato in collaborazione con il Comune di Govone, Govone Residenza Sabauda ETS e con la partecipazione del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Alle 12:30, avrà luogo la cerimonia del Premio Castello Reale di Govone, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei / GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, quest’anno assegnato a Licia Mattioli.

Il Convegno di Creativamente Roero è una giornata di studio e approfondimento con l’intento di valorizzare i diversi approcci attuativi degli artisti. La creatività diviene fattore comune tra i differenti settori coinvolti e promuove forme di dialogo in grado di generare spunti, spesso inaspettati.

Parteciperanno ai lavori: gli artisti in residenza per l’edizione “Tema Libero” di Creativamente Roero, Giuseppe Gavazza, Carlo Gloria, Francesco Meloni e Saverio Todaro; Pierluigi Vaccaneo, presidente sezione Cultura ed Eventi di Confindustria Cuneo e direttore della Fondazione Cesare Pavese; Alessandro Bianchi, general manager di Pirelli HangarBicocca; Eugenio Fadda, responsabile di Frem Arte; Alessandra Girardi, vicepresidente Vanni s.r.l Società Benefit; Chiara Bertola, direttrice GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Coordina l’incontro Patrizia Rossello - direttrice artistica di Creativamente Roero.

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali di: Giampiero Novara, sindaco del Comune di Govone; Adriano Da Re, presidente dell’Associazione Creativamente Roero; Luca Malvicino, direttore di Govone Residenza Sabauda; Roberto Cerrato, presidente dell’Associazione Valorizzazione Roero. Successivamente ci sarà l’intervento musicale di Massimo Macrì, già primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e direttore artistico di MACF - Magliano Alfieri Classic Festival.

La pausa pranzo prevede un conviviale picnic nel giardino del Castello e, subito dopo, la colorata cerimonia di consegna delle bandiere di Creativamente Roero ai Comuni di Antignano, Castellinaldo d’Alba, Govone, San Martino Alfieri, che ospitano l’edizione 2026, e ai rappresentanti degli Enti partner.

Carlo Gloria Agriparco immagine guida del progetto San Martino Alfieri 2025-2026

Giuseppe Gavazza e la presente e viva e il suon di lei Giardino d'ascolto immagine guida del progetto - Govone 2026

Francesco Meloni ROOF#A immagine guida del progetto Antignano 2026

Saverio Todaro Share immagine guida del progetto Castellinaldo d'Alba 2018-2026

Il Premio Castello Reale di Govone

Il convegno prevede, alle ore 12:30, la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Premio Castello Reale di Govone, in collaborazione con la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, con l’assegnazione a Licia Mattioli di un’opera fotografica dell’artista Luca Centola. Licia Mattioli è stata insignita del titolo di commendatore della Repubblica ed è Amministratore Delegato della Mattioli S.p.A. È attiva in numerosi ruoli di impegno sociale, quali: Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano; Presidente Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino; Consigliere Watch & Jewelry Initiative 2030; Consigliere European School of Management Italy (ESMI) Board; Consigliere Sanlorenzo S.p.A.

Il premio è conferito ogni anno da una commissione, presieduta da Adriano Da Re, che individua una personalità di alto prestigio, nazionale e internazionale, che con il suo impegno sostiene e valorizza l’arte nelle sue molteplici forme espressive. Il riconoscimento, sotto forma di premio non in denaro, avviene attraverso la consegna di una simbolica chiave del Castello che consiste in un’opera realizzata ad hoc da un artista. Lo scopo è quello di affermare il ruolo strategico della cultura quale importante motore di relazioni, inserendo il Borgo e il Castello Reale di Govone nel vasto panorama delle sedi nazionali dedicate alle forme espressive più innovative. Si intende così richiamare l’attenzione del pubblico più sensibile, composto da appassionati e da specialisti, nei confronti delle attività che vengono attuate nel paese, con il proposito di favorire una conoscenza diretta del Castello e, allo stesso tempo, del ricco patrimonio artistico e paesaggistico del Roero.

Luca Centola Per uno e un solo punto Corneliano d'Alba Foto di Emanuele Biganzoli, Mattia Gaido e Miriam Mancuso

Licia Mattioli

“Occhi che videro” di Daniele Segre, proiezione a cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino

Alle ore 15:00 chiuderà la giornata la proiezione, a cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino, del film “Occhi che videro” di Daniele Segre (Italia 1989, durata 46 min.).

Videoritratto di Maria Adriana Prolo, pioniera del cinema torinese a cui si deve la nascita del Museo del Cinema di Torino. Maria Adriana Prolo, precisa ricercatrice e infaticabile collezionista testimone di un tempo scomparso, ha raccolto i cimeli del cosiddetto pre-cinema: dalle lanterne magiche alle rotoscopie, dai frammenti di repertorio agli oggetti rari della Torino di Pastrone. Attraverso sequenze di repertorio e i racconti della stessa Prolo si delinea la storia del Museo e di una passione che ha saputo superare qualsiasi difficoltà, per arrivare a realizzare il suo obiettivo. “Occhi che videro” è un atto d’amore nei confronti del cinema e il documento di un’esperienza esistenziale esemplare; non solo: è anche la ricerca di un equilibrio possibile fra verità profonda delle cose e il punto di vista intimamente soggettivo generato dal coinvolgimento personale.

Locandina

Creativamente Roero Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli - VIII edizione “Tema Libero”

La settimana successiva, domenica 24 maggio, saranno inaugurate le opere prodotte durante le residenze artistiche con l’attesa festa itinerante che partirà da San Martino Alfieri alle ore 10:00 dove è presentato il lavoro di Carlo Gloria e proseguirà alle ore 12:00 ad Antignano con l’inaugurazione dell’installazione di Francesco Meloni, artista segnalato dalla Fondazione Bartoli Felter per l’arte di Cagliari. Dopo una pausa pranzo, si continuerà alle ore 15:00 con l’installazione time specific di Giuseppe Gavazza a Govone, per concludere la giornata a Castellinaldo d’Alba con l’opera di Saverio Todaro. Le tappe sono accompagnate da degustazioni eno-gastronomiche ed esibizioni musicali e di danza.

Promosso dall’Associazione Creativamente Roero, il progetto coinvolge 25 Comuni e numerosi partner, ed è sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Fondazione CR Asti e Camera di Commercio di Cuneo e, per la sezione Creativamente Roero Lab, da Banca d’Alba.

Numerosi sono, inoltre, gli sponsor privati che offrono, secondo varie modalità, il loro supporto (tutti presenti nella grafica del programma allegata a questo comunicato).

Creativamente Roero ha ottenuto il patrocinio di: MIC - Ministero della Cultura; MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Provincia di Asti; Provincia di Cuneo; FAI Piemonte e Valle d’Aosta; Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del sito UNESCO; Associazione Valorizzazione Roero; Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero.

Creativamente Roero fa parte della rete “Orma. Tracce d’artista in Langhe Monferrato Roero”, progetto dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero che consolida l’impegno nella valorizzazione del territorio attraverso la cultura contemporanea.

Convegno 2024 - Castello Reale di Govone Foto di Mattia Gaido

Programma

ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti

ore 9.30 - Saluti istituzionali: Giampiero Novara - sindaco del Comune di Govone; Adriano Da Re - presidente dell’Associazione Creativamente Roero; Luca Malvicino - direttore di Govone Residenza Sabauda; Roberto Cerrato - presidente dell’Associazione Valorizzazione Roero

ore 10.00 - Momento musicale: Massimo Macrì - già primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore artistico di MACF - Magliano Alfieri Classic Festival

ore 10.30 - Inizio lavori con interventi di: Giuseppe Gavazza - artista sonoro e ricercatore; Pierluigi Vaccaneo - presidente sezione Cultura ed Eventi di Confindustria Cuneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese; Alessandro Bianchi - general manager Pirelli HangarBicocca; Eugenio Fadda - responsabile Frem Arte Alessandra Girardi - vicepresidente Vanni s.r.l Società Benefit; Chiara Bertola - direttrice GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino Giuseppe Gavazza, Carlo Gloria, Francesco Meloni, Saverio Todaro, artisti in residenza per l’edizione 2026 di Creativamente Roero Coordina l’incontro Patrizia Rossello - direttrice artistica di Creativamente Roero

ore 12.30 - Cerimonia di assegnazione a Licia Mattioli del Premio Castello Reale di Govone (8° edizione) e consegna dell’opera fotografica dell’artista Luca Centola Premio in collaborazione con la GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino

ore 13.00 - Picnic al Castello

ore 14.30 - Cerimonia di consegna delle bandiere di Creativamente Roero ai Comuni di Antignano, Castellinaldo d’Alba, Govone, San Martino Alfieri che ospitano l’edizione 2026 e ai rappresentanti degli Enti partner

ore 15.00 - Proiezione del film “Occhi che Videro” di Daniele Segre (Italia 1989, durata 46 min.) a cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino

Per partecipare è necessario confermare la propria presenza vie email a creativamenteroero@gmail.com oppure telefonando al +39.349.7524498.

(Convegno 2024 - Castello Reale di Govone - Foto di Mattia Gaido)