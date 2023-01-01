ART.HE, artigiani italiani e francesi insieme per reinventare il mestiere

CUNEO CRONACA - Sono aperte le candidature per ART.HE, Artisanat & Héritage, un progetto che unisce artigiani d'arte italiani e francesi in un percorso formativo gratuito attraverso le Alpi occidentali. Un'occasione concreta per chi lavora il legno, la pietra, la ceramica, il vetro, il tessile, i metalli e la gioielleria: imparare a costruire un'attività sostenibile, raccontare il proprio mestiere, trovare nuovi mercati al di là dei confini. Un anno di formazione, due workshop in presenza, uno in Piemonte e uno in Provenza, e una rete professionale transfrontaliera destinata a durare oltre la fine del progetto.

L'artigianato d'arte è un patrimonio vivo delle Alpi occidentali, ma sta attraversando una crisi silenziosa: il ricambio generazionale fatica ad avviarsi, i giovani che scelgono questa strada si trovano spesso soli di fronte alle sfide della comunicazione, del mercato e della sostenibilità economica. ART.HE nasce da questa constatazione e da una logica semplice: i territori italiani e francesi delle Alpi occidentali condividono paesaggi, filiere, tradizioni e sfide. Costruire una rete professionale transfrontaliera tra i loro artigiani non è solo possibile, è la risposta più efficace.

Un percorso formativo gratuito, articolato in tre fasi. Si inizia il 6-7 giugno 2026 con un weekend in presenza tra Dronero e Saluzzo, in occasione della storica Fiera degli Acciugai: due giorni di trekking fotografico nel territorio, lezioni pratiche di comunicazione visiva e identità artigianale, e un'esposizione collettiva nel centro storico di Dronero aperta al pubblico della Fiera, con la possibilità per ogni partecipante di esporre e vendere i propri lavori. Si prosegue da settembre 2026 ad aprile 2027 con otto mesi di formazione online in orario serale, seguibile da casa, su cinque aree tematiche: identità e mercato, comunicazione digitale, territorio e sostenibilità, normativa e finanziamenti, lingua e scambio di buone prassi. Il percorso si chiude nell'estate 2027 con un workshop di tre giorni nelle Alpes-de-Haute-Provence, tra visite ai Villages et Cités de Caractère, incontri con artigiani locali riconosciuti con il marchio Entreprise du Patrimoine Vivant e la presentazione pubblica del catalogo digitale bilingue costruito durante la formazione. Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Il progetto è rivolto agli artigiani della provincia di Cuneo attivi nei seguenti settori: legno, pietra, ceramica, vetro, tessile, metalli e gioielleria. Possono partecipare anche giovani in percorso di formazione professionale o apprendistato. La giovane età costituirà criterio premiante in fase di selezione. È richiesta la disponibilità a seguire l'intero percorso, compresi i due workshop in presenza.

Le domande di adesione devono essere presentate entro il 21 maggio 2026. Il modulo di adesione è disponibile su richiesta al referente del progetto. Per informazioni e per ricevere il modulo di adesione: Arianna Di Paolo - 389 214 4782 - arianna.dipaolo@afpdronero.it. Clicca anche QUI.

ART.HE, Artisanat & Héritage, è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027. È realizzato in partnership tra l'Agenzia di sviluppo locale di AFP, Azienda Formazione Professionale S.c.a.r.l. di Dronero (capofila) e SMVCC, Syndicat Mixte Villages et Cités de Caractère di Digne-les-Bains (partner francese).