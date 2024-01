Arrivano più nubi con nevicate fino a quote basse, pericolo gelicidio al confine con la Liguria

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli su zone montane e pedemontane, con valori moderati sui rilievi meridionali, più sparse sulle pianure; quota neve sui 400-500 metri sul settore occidentale al mattino in successivo repentino aumento. Possibili fenomeni di gelicidio sulle zone al confine con la Liguria.

Zero termico: in aumento sui 2400-2600 metri a sud e sui 1400-1600 metri a nord. Venti: forti da sudovest sulle Alpi e moderati da sud sull'Appennino; deboli variabili in pianura.

Altri fenomeni: possibili fenomeni di gelicidio sulle zone al confine con la Liguria.

Giovedì 18 gennaio