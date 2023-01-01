Arriva la neve: fiocchi fino in pianura e gelate diffuse tra sabato e domenica in Granda

CUNEO CRONACA - La discesa di una vasta area depressionaria di origine scandinava verso le nostre latitudini causerà un peggioramento del tempo. Oggi trascorrerà ancora ampiamente soleggiato, ma con un progressivo aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio fino a cielo nuvoloso.

Venerdì - riferisce Arpa Piemonte - un minimo si staccherà iniziando a strutturarsi sul Mar Ligure richiamando ulteriore aria fredda e un fronte che attraverserà la pianura padana occludendosi sul Piemonte. Questo darà luogo dapprima a deboli nevicate sulle Alpi e poi nella sera un cospicuo abbassamento della quota neve e nevicate fino in pianura tra Cuneese, Langhe, Roero e basso Alessandrino.

Il rapido allontanamento del minimo causerà l'attenuazione dei fenomeni nelle ore prima dell'alba di sabato. Ampie schiarite fino a cielo sereno sabato, con conseguente abbassamento delle temperature nella notte tra sabato e domenica con possibili gelate sparse.

Venerdì 21 novembre

Nuvolosità: molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: al mattino deboli o moderate sui rilievi cuneesi e deboli sparse altrove, più probabili in montagna e sul Piemonte orientale; attenuazione a sud-ovest nelle ore centrali e possibile interessamento delle pianure centrali. Dalla sera nuova intensificazione sui rilievi meridionali. Quota neve in deciso calo in serata, fino ai 100-200 metri a sud-ovest, sui 200-400 metri al centro e al suolo tra Astigiano e Alessandrino; più alta sulle pianure centro-settentrionali.

Zero termico: al suolo all'interno delle vallate alpine, sui 700-800 metri altrove con un ulteriore calo in tarda serata fino ai 400-500 metri sul Piemonte sudorientale.

Venti: in generale rinforzo: moderati da nord nord-est in montagna e fino a quote collinari, deboli prevalentemente settentrionali in pianura.

Altri fenomeni: accumuli nevosi modesti a quote collinari tra 5 e 10 cm.

Sabato 22 novembre

Nuvolosità: nuvoloso a sud al primo mattino e velato altrove; cielo sereno da metà giornata. Possibili foschie sulle pianure in tarda serata.

Precipitazioni: deboli diffuse nella notte sul Piemonte meridionale con quota neve localmente al suolo anche in pianura, in successivo rialzo. Esaurimento dei fenomeni nelle prime ore della mattina.

Zero termico: in aumento fino ai 1000-1100 metri.

Venti: moderati o forti nordorientali in montagna, in rotazione da nord e attenuazione nel pomeriggio; settentrionali, localmente moderati, a quote collinari sul Piemonte orientale, deboli variabili altrove.

Altri fenomeni: residue nevicate a quote collinari sul Cuneese nelle prime ore della mattina.

Domenica 23 novembre

Nuvolosità: poco nuvoloso al mattino con velature a nord-ovest e nubi medio basse a sud-est. Generale aumento della nuvolosità nel corso della giornata fino a cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: dal tardo pomeriggio prime nevicate sui settori alpini occidentali di confine in progressiva estensione alle alte e poi medie valli nella notte. Quota neve al suolo sull'arco alpino.

Zero termico: in progressivo calo fino a 1100-1500 metri sulle Alpi, 300-500 metri sulle pianure.

Venti: sulle Alpi da ovest in rinforzo fino a moderati o localmente forti; sull'Appenino deboli sudoccidentali. In pianura deboli variabili.