Attenzione all'arrivo di temporali e vento forte: torna il rischio grandinate in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - L'avvicinamento al Piemonte di una profonda bassa pressione atlantica causa temporali a partire dal tardo pomeriggio e dalla serata sulle Alpi occidentali e sulle pianure limitrofe, per poi estendersi a gran parte delle pianure martedì mattina, con fenomeni localmente anche molto forti e un deciso calo termico. Un po' di instabilità permane ancora mercoledì soprattutto sulle Alpi, seppur in un contesto più soleggiato, mentre giovedì la situazione appare più stabile.

Martedì 13 luglio: cielo generalmente nuvoloso, con schiarite in serata a partire dal settore meridionale. Temporali diffusi già dal mattino, di intensità mediamente moderata, ma localmente anche forte o molto forte; fenomeni più violenti sulle zone pianeggianti. Zero termico: in deciso calo fino a 3000 m. Venti: moderati o forti da sud sui rilievi, deboli meridionali in pianura con rinforzi di forte intensità in corrispondenza dei temporali più intensi. Altri fenomeni: possibili grandinate e raffiche di vento in corrispondenza dei temporali più intensi.

Mercoledì 14 luglio: cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sui rilievi alpini e aumento delle velature alte in serata. Precipitazioni: locali rovesci o temporali residui sul settore orientale al primo mattino, in successivo esaurimento. Nel pomeriggio nuovi rovesci o temporali, deboli o al più moderati, sulle zone montane e pedemontane. Zero termico: stazionario al mattino sui 3000 m, con un successivo aumento nel pomeriggio fino a 3400 m. Venti: deboli, dai quadranti occidentali sulle Alpi e variabili altrove.

Tendenza per giovedì 15 luglio: cielo irregolarmente nuvoloso o velato, con addensamenti sui rilievi alpini settentrionali. Precipitazioni: assenti, salvo locali rovesci sui rilievi alpini settentrionali e nordoccidentali. Zero termico: in aumento fino a 3800 m. Venti: moderati da nordovest sulle Alpi, deboli variabili altrove.

(Previsioni e immagine relativa alla giornata di martedì tratte dal sito Arpa Piemonte)