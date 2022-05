Arpa: allerta gialla per forti temporali in provincia di Cuneo, variabile nel fine settimana

Venerdì 6 maggio

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al mattino; parziale attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio a partire da nord.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse al mattino, con picchi localmente forti sul settore sudoccidentale; nel pomeriggio progressiva attenuazione a partire da nord, con rovesci residui sul Piemonte meridionale fino a sera. Quota neve sui 1800-2000 metri.

Zero termico: in progressivo rialzo nel corso della giornata fino ai 2500-2700 metri. Venti: moderati nordorientali in montagna, con rinforzi su Appennino e Alpi meridionali, e deboli o moderati da est-nordest altrove con rinforzi al mattino su Astigiano e Alessandrino.