Armo-Cantarana: "L'inserimento nel contratto di programma Anas è il segno tangibile che si farà"

Domenica 19 gennaio, alle 14,30, presso il Teatro Salvini di Pieve di Teco, si terrà il secondo incontro di presentazione del progetto definitivo della variante di Pieve di Teco-Ormea traforo di valico Armo-Cantarana.

Il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli ha scritto ai presidenti delle Camere di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello e delle Riviere di Liguria Luciano Pasquale una eloquente lettera di consenso all'iniziativa:

"Si ringrazia del gradito invito alla seconda presentazione - in terra ligure - del progetto del Traforo di valico Armo-Cantarana: l’inserimento dell’iniziativa nel prossimo contratto di programma Anas è segno tangibile dell’interessamento del Mit a quei territori e alle popolazioni. Purtroppo, come già anticipato nelle vie brevi, sono costretta a declinare per pregressi impegni connessi alle imminenti elezioni in Emilia Romagna, ma confermo che in occasione dell’evento il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà rappresentato dai direttori generali Antonio Parente e Barbara Casagrande".