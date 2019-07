Armo-Cantarana, finalmente l'atteso traforo si fa: Piemonte e Liguria più vicine

Ci saranno anche rappresentanti del Ministero dei Trasporti alla presentazione organizzata dalle Camere di commercio di Cuneo e delle Riviere di Liguria e l'Eurocin Geie del progetto definitivo del traforo Armo-Cantarana, che si terrà sabato 20 luglio, alle 10,30, all’imbocco della galleria geognostica in località Cantarana a Ormea (provincia di Cuneo).



A comunicarlo è il ministro Danilo Toninelli con un manifesto pubblicato sulla pagina Facebook. "Mentre c’è ancora chi si diletta a sostenere che blocchiamo le opere - scrive Toninelli - noi continuiamo a lavorare per riaprire cantieri fermi da anni". Nel caso dell'infrastruttura di collegamento tra Piemonte e Liguria, opera rimasta negli anni incompiuta, il ministro fa sapere che "la sua progettazione esecutiva è stata inserita nell’aggiornamento 2019 del contratto di programma Anas-Mit 2016-2020".



"Questo vuol dire lavorare per sbloccare le tante infrastrutture utili che all’Italia servono veramente - conclude il ministro - dimostrando di non avere preconcetti, ma lavorando per il bene dei territori interessati. Questo significa essere attenti al nord produttivo del Paese, con i fatti, e creare condizioni di benessere per tanti cittadini e imprenditori".

L'opera porterà un sostanziale miglioramento dei collegamenti tra il basso Piemonte e il Ponente ligure in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di aumento della capacità di soddisfare maggiori flussi di traffico delle persone e delle merci, con un progetto che garantisce altresì la naturalità del paesaggio e la tutela dell'ambiente idrico.



All'evento, con il presidente della Camera di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello, sostenitore da decenni dell'opera, interverranno i presidenti della Regione Piemonte Alberto Cirio, della Regione Liguria Giovanni Toti, vertici dell'Anas e di Autostrada dei Fiori, i presidenti delle province di Cuneo e Imperia, gli amministratori locali, oltre ai rappresentanti di imprese ed economie di territori coinvolti.

(Immagine tratta dalla pagina Facebook di Danilo Toninelli)