Arlecchino e le maschere della tradizione arrivano a Grinzane per "Burattinarte d'inverno"

CUNEO CRONACA - Domenica 11 febbraio il calendario di Burattinarte d’inverno si arricchisce di uno spassoso spettacolo in cui i protagonisti saranno le maschere della tradizione, quelle che hanno fatto della Commedia dell’Arte la forma di teatro più apprezzata attraverso i secoli.

Gli ideatori e direttori artistici della manifestazione, Consuelo Conterno e Claudio Giri, rivelano: «Paolo Cattaneo, fondatore della compagnia Il Baracco, è un decano del teatro di figura, basti pensare che ha iniziato nel 1995! Da allora vive itinerante, facendo base in Sardegna e viaggiando in Italia ed Europa per presentare i suoi spettacoli. Calzata la maschera di Arlecchino, la fa rivivere nel territorio comasco, proponendola con successo in rassegne e festival di rilevanza internazionale e, scoperto il ruolo terapeutico dei burattini, si dedica a iniziative di importante rilevanza sociale».

I direttori artistici di Burattinarte anticipano: «Nello spettacolo Arlecchino e il furto d’amore, scopriremo che Arlecchino, nato e vissuto nelle valli della città di Bergamo, è da queste partito verso Venezia alla ricerca di fortuna. Lo seguiremo nel suo viaggio rocambolesco, durante il quale si improvviserà saltimbanco per potersi mantenere. Lo spettacolo vuole richiamare le origini della maschera più conosciuta della Commedia dell'Arte, fondendo le più classiche tradizioni dei burattini italiani alla tradizione Argentina».

Si segnalano, poi in cartellone:

Il 18 febbraio a Murazzano (ingresso su prenotazione scrivendo un whatsapp al numero 338-71.54.844) la poetica narrazione con oggetti dal titolo Distintos no distantes , presentata dal Piccolo Teatro Sasa Guadalupe , arrivato apposta dall’Argentina.

a Murazzano (ingresso su prenotazione scrivendo un whatsapp al numero 338-71.54.844) la poetica narrazione con oggetti dal titolo , presentata dal , arrivato apposta dall’Argentina. il 25 febbraio , ancora al Cinema Vekkio, Il Carnevale degli animali con l’artista livornese Federico Pieri

, ancora al Cinema Vekkio, con l’artista livornese Il 10 marzo a Piobesi d’Alba, nel salone polifunzionale, gli artisti varesotti della compagnia Un Asino che vola presenteranno lo spettacolo Sacco vuoto…sacco pieno.

a Piobesi d’Alba, nel salone polifunzionale, gli artisti varesotti della compagnia presenteranno lo spettacolo Il 17 marzo a Novello, la compagnia italo-francese Navicella Theatre con Il grande viaggio di farfalla

a Novello, la compagnia italo-francese con Il 24 marzo a Murazzano, nel salone polifunzionale lo straordinario attore spagnolo Jordi Bertrand , un decano del teatro di figura, pluripremiato e acclamatissimo in tutta Europa, con lo spettacolo Antologia

a Murazzano, nel salone polifunzionale lo straordinario attore spagnolo , un decano del teatro di figura, pluripremiato e acclamatissimo in tutta Europa, con lo spettacolo Il 7 aprile a Guarene nella chiesa della SS. Annunziata, l’artista trentino Luciano Gottardi chiuderà la rassegna con Pentolina, pentoletta, pentolaccia.

Gli spettacoli inizieranno sempre alle 16.30 e saranno a ingresso libero.

Affinché l’incantesimo del teatro si compisse, hanno sostenuto questa XXV edizione di Burattinarte d’inverno: Regione Piemonte, Banca d’Alba, Cinema Vekkio e i Comuni di Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano, Novello e Piobesi d’Alba.