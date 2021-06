Aria fresca, poi foehn che rasserenerà i cieli sulla Granda: più instabile in montagna

Martedì 29 giugno cielo inizialmente soleggiato; formazione di consistenti nubi cumuliformi sui settori alpini e prealpini settentrionali e occidentali a partire dalla tarda mattinata in estensione alle zone pianeggianti adiacenti.

Precipitazioni: residui fenomeni nelle ore prima dell'alba sul settore centro-settentrionale; dalla tarda mattinata rovesci e temporali deboli o moderati su Alpi e Prealpi con locali forti picchi, in estensione ai vicini settori pianeggianti nel pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni nella notte. Zero termico: in ulteriore lieve calo fino a 3400 m a nord e 3700 m a sud. Venti: moderati localmente forti da sudovest sulle Alpi in rotazione da ovest nel pomeriggio; ventilazione moderata localmente forte da sud sull'Appennino. In pianura venti deboli localmente moderati da sud su Astigiano e Alessandrino e deboli settentrionali sugli altri settori. Rinforzi sostenuti in corrispondenza dei temporali.