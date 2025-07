Aria fresca in Granda: temperature sotto la media, rovesci in arrivo da venerdì

CUNEO CRONACA - Un campo di alta pressione si erge dal Maghreb all'Europa occidentale, mentre dal Baltico ai Balcani insiste ancora una profonda saccatura.

Nella prossima notte - fa sapere Arpa Piemonte - una lieve ondulazione, sul bordo occidentale di quest'ultima, transiterà sul Piemonte, ma, per via dell'aria fredda già presente sulla nostra regione, non darà luogo a fenomeni.

Per oggi e domani quindi avremo tempo stabile e soleggiato sul Piemonte, mentre da venerdì l'indebolimento dell'alta pressione, tra la bassa pressione orientale e un nuovo minimo in avanzamento dalla Penisola Iberica, destabilizzeranno l'atmosfera generando locali rovesci lungo l'arco alpino.

Le temperature, in calo anche oggi, si mantengono sotto la media per le minime ed entro i 30 gradi nelle massime, con un graduale aumento da domani.

Nel dettaglio, le previsioni tratte dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.

Giovedì 10 luglio

Nuvolosità: generalmente sereno al mattino con locali cumuli sulle Alpi nel pomeriggio.



Precipitazioni: assenti.



Zero termico: in progressivo rialzo da ovest fino a 3700-4000 metri.

Venti: deboli o localmente moderati in montagna, da ovest-nordovest sulle Alpi, variabili sull'Appennino; calmi o deboli prevalentemente orientali altrove.

Venerdì 11 luglio

Nuvolosità: generalmente sereno al mattino con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, nubi alte sparse nel pomeriggio su tutta la regione.

Precipitazioni: deboli rovesci pomeridiani sparsi lungo l'arco alpino.

Zero termico: stazionario sui 3800-3900 metri.

Venti: sulle Alpi deboli localmente moderati nordoccidentali; sull'Appennino deboli nordorientali; in pianura e collina deboli di direzione variabile.

Sabato 12 luglio

Nuvolosità: poco nuvoloso al mattino con nubi più compatte sui rilievi nordoccidentali, nel corso della giornata estensione della nuvolosità con transito di nubi alte sulla parte meridionale della regione.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi già dal mattino tra Alpi Graie e Lepontine, in estensione a tutto l'arco alpino nelle ore centrali.

Zero termico: in lieve aumento fino a 3800-4000 metri.

Venti: sulle Alpi deboli localmente moderati occidentali; sull'Appennino deboli meridionali; in pianura deboli in locale intensificazione nel

pomeriggio, dapprima orientali, poi meridionali soprattutto su Astigiano ed Alessandrino.