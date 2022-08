Archeologia da vivere ad Aisone: storie di 7000 anni fa lungo il sentiero delle Grotte

Un'uscita che sarà anche occasione per conoscere il nuovo programma di studi sul sito archeologico avviato questa estata, in accordo e collaborazione con la Sabap-Al, dagli studenti del corso di Laurea magistrale in Archeologia, specializzandi della scuola di specializzazione in Beni archeologici e da ricercatori dell'Università degli studi di Milano.

L'iniziativa è sostenuta dal Parco, dall'Unione montana Valle Stura e dal comune di Aisone. A causa del numero limitato di posti è obbligatorio prenotarsi entro le ore 15 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività al numero 392 1515 228.

(Nella foto, di G. Bernardi: il riparo sottoroccia, denominato 10)