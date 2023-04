Aprile, mese di Resistenza: da venerdì incontri e spettacoli a Saluzzo sulla Liberazione

Martedì 25 aprile la celebrazione ufficiale della Festa della Liberazione è alle 9,15 (in anticipo rispetto agli anni scorsi, per consentire ai cittadini e agli amministratori locali di presenziare alla visita del Presidente della Repubblica a Cuneo, Borgo e Boves). Il ritrovo è in piazza XX settembre per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei lager. A seguire, corteo con l’accompagnamento della banda di Saluzzo fino ai Giardini della Rosa bianca al Monumento alla Resistenza. L’orazione ufficiale sarà tenuta da Daniele Viale, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Interverranno anche il sindaco Mauro Calderoni e Giorgio Rossi, presidente dell’Anpi locale. Dalle 12,30, “Pranzo in Libertà” a cura dell’Anpi al Caffè Principe (0175 43263 per prenotazioni, 20 euro adulti, 10 euro bambini).

Nei due giorni di “ponte” del 24 e 25 aprile, il pomeriggio alle 15,30, visite guidate speciali in Castiglia al Museo della Memoria carceraria, con racconti di episodi importanti e tragici della lotta partigiana e della dittatura fascista. Ticket: 8 euro, gratis sotto i 10 anni. Per informazioni e prenotazioni: musa@itur.it / 3293940334. Giovedì 27 aprile alle 18 la Sala tematica del “Quartiere” ospita "Le pagine della nostra Storia: traduzione di un documento tedesco (Militaerkommandantur 1020, Cuneo, marzo 1944)" progetto a cura degli studenti delle classi quinte del Liceo linguistico “Soleri Bertoni”, con i docenti Nicoletta Bernardelli e Simone Bergalla, in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. Venerdì 28 aprile alle 21, ancora in Sala tematica, consegna del Premio “Bella Ciao” 2023 a Chiara Colombini per l'opera "Anche i partigiani però ...". Il “cartellone” si conclude martedì 2 maggio alle 18,30 nella Sala tematica con “Promemoria Auschwitz”, la restituzione pubblica dell’esperienza di viaggio effettuata da un gruppo di studenti delle scuole saluzzesi, a cura dell’associazione “Deina Torino”. Per informazioni: approssimazioni@caracolcoop.com.