Tra Ue e intelligenza artificiale: a Cuneo, Bra e Mondovì incontri gratuiti per i giovani

CUNEO CRONACA - Viaggiare e studiare nell’Unione Europea è un diritto e un’opportunità fondamentale per tutti i cittadini, perché favorisce la crescita personale, l’acquisizione di competenze e il dialogo tra culture. Le iniziative europee per la mobilità e la formazione contribuiscono a costruire uno spazio comune dell’istruzione e del lavoro, rafforzando il senso di cittadinanza europea e la partecipazione attiva alla società.

In questo scenario, l’intelligenza artificiale può svolgere un ruolo chiave nel rendere queste opportunità più accessibili ed efficaci. Un utilizzo etico e responsabile dell’intelligenza artificiale può rafforzare l’inclusione, l’innovazione e la competitività dell’Unione Europea.

Per questo motivo, l’associazione Apiceuropa promuove eventi e iniziative volte ad approfondire le opportunità di mobilità e formazione disponibili nell’Unione Europea e a conoscere meglio l’Intelligenza Artificiale, all’interno del progetto "Cittadini e cittadine d'Europa", realizzato con il sostegno della Fondazione Crc nell’ambito del bando “Impegnati nei diritti 2025” e il partenariato di numerosi enti ed associazioni del territorio.

Nei mesi di marzo e aprile 2026 si terrà il secondo modulo del progetto, che prevede un incontro che si ripeterà a Cuneo, Bra e Mondovì, per fornire strumenti ai giovani che li aiutino a identificare le opportunità di formazione e lavoro disponibili insegnando ai partecipanti come navigare nelle piattaforme online dell'UE con il coinvolgimento di Europe Direct Cuneo ed EURES Piemonte.

I tre appuntamenti si svolgeranno:

Martedì 10 marzo dalle 14.30 alle 16.30 a Cuneo, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo,1). Martedì 17 marzo dalle 15 alle 17 a Bra, presso la Sala Conferenze comunale (Largo della Resistenza). Martedì 24 marzo dalle 15 alle 17 a Mondovì, presso la Sala delle Conferenze comunale (corso Statuto, 15). Il secondo modulo, inoltre, prevede un seminario informativo conclusivo sul ruolo dell’intelligenza artificiale non come futuro, ma come quotidianità di chi studia, lavora o sta cercando la propria strada. L’IA può diventare una leva potentissima di crescita personale e professionale, ma a una condizione: imparare a usarla con consapevolezza. L’incontro si terrà mercoledì 29 aprile alle 19 presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1, a Cuneo) e vedrà come relatore Matteo Flora, imprenditore ed esperto di sicurezza digitale, disinformazione e intelligenza artificiale. L'ingresso è libero e gratuito; in caso di esaurimento posti, verrà data precedenza a coloro che hanno partecipato all'incontro sulle opportunità di formazione nell'UE. La partecipazione a ogni incontro è gratuita previa prenotazione compilando il modulo QUI. Coloro che prenderanno parte ad una formazione e al seminario conclusivo riceveranno un attestato di partecipazione. Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi alla segreteria di APICEUROPA (3331210729, info@apiceuropa.com).