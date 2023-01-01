Tra Ue e intelligenza artificiale: a Cuneo, Bra e Mondovì incontri gratuiti per i giovani

Martedì 10 marzo dalle 14.30 alle 16.30 a Cuneo, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo,1).
Martedì 17 marzo dalle 15 alle 17 a Bra, presso la Sala Conferenze comunale (Largo della Resistenza).
Martedì 24 marzo dalle 15 alle 17 a Mondovì, presso la Sala delle Conferenze comunale (corso Statuto, 15).
Il secondo modulo, inoltre, prevede un seminario informativo conclusivo sul ruolo dell’intelligenza artificiale non come futuro, ma come quotidianità di chi studia, lavora o sta cercando la propria strada. L’IA può diventare una leva potentissima di crescita personale e professionale, ma a una condizione: imparare a usarla con consapevolezza.
L’incontro si terrà mercoledì 29 aprile alle 19 presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1, a Cuneo) e vedrà come relatore Matteo Flora, imprenditore ed esperto di sicurezza digitale, disinformazione e intelligenza artificiale. L'ingresso è libero e gratuito; in caso di esaurimento posti, verrà data precedenza a coloro che hanno partecipato all'incontro sulle opportunità di formazione nell'UE.
La partecipazione a ogni incontro è gratuita previa prenotazione compilando il modulo QUI. Coloro che prenderanno parte ad una formazione e al seminario conclusivo riceveranno un attestato di partecipazione. Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi alla segreteria di APICEUROPA (3331210729, info@apiceuropa.com).