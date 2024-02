Aperto il bando di finanziamento per le imprese commerciali del Distretto Terre del Monviso

CUNEO CRONACA - Il Distretto diffuso del Commercio “Terre del Monviso” mette a disposizione delle imprese del commercio, comprese quelle ambulanti, con sede operativa nei 25 Comuni che ricadono nel suo territorio 150.000 euro per finanziare interventi rivolti al miglioramento dell’esteriorità dei punti vendita, al sostegno di nuove attività o dell’apertura di nuove unità locali, o per l’implementazione digitale dell’impresa, come nuovi siti di e-commerce o acquisto di specifiche attrezzature. Non sono ammissibili spese inerenti la ristrutturazione o sistemazione interna degli immobili.



Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 60% delle spese sostenute, minimo 500 euro e massimo 10.000 euro IVA esclusa, ed è pubblicato sul sito dell’Unione Montana Valle Varaita (www.unionevallevaraita.it), ente capofila del Distretto che vede tra i partner anche l’Unione Montana dei Comuni del Monviso e il Comune di Saluzzo; le domande di contributo potranno essere presentate da venerdì 15 a venerdì 29 marzo 2024 utilizzando le modalità, esclusivamente digitali, specificate nella documentazione completa del bando.



Per illustrare il bando agli interessati, spiegandone le modalità e gli ambiti di intervento, sono in programma tre incontri di divulgazione aperti al pubblico, che si svolgono lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 nel salone dell’Unione Montana Comuni del Monviso a Paesana (via Santa Croce 4), martedì 20 febbraio alle ore 14.30 a Il Quartiere di Saluzzo (piazza Montebello 1, sala da definire) e mercoledì 21 febbraio alle ore 20.30 nel salone consiliare del Comune di Melle (piazza Marconi 1). Agli incontri prenderanno parte anche esponenti di Ascom Saluzzo che illustreranno il programma di formazione per le aziende, previsto nel progetto strategico 2023-2025 del Distretto e che terrà conto dei fabbisogni formativi del territorio.



«Sui 263mila euro complessivi del progetto strategico 2023-2025 del Distretto, di cui 210mila di finanziamento regionale, – dichiarano i membri della Cabina di regia del Distretto del Commercio – più della metà sono stati destinati a finanziare questo bando, rivolto direttamente alle imprese commerciali del territorio con l’intento dichiarato di tutelare e rilanciare il commercio di prossimità, che rappresenta un imprescindibile tassello economico e sociale non soltanto per le valli di montagna, dove la rarefazione commerciale è più evidente, ma anche per la Città di Saluzzo. Si tratta della seconda iniziativa di questo genere messa in atto dal Distretto: già a fine 2022 erano stati infatti destinati alle aziende commerciali più di 50mila euro, con modalità analoghe a quella attuale».



Le domande di contributo, una per ogni impresa anche su più linee di intervento previste dal bando, saranno registrate in base all’ordine cronologico di presentazione e una commissione tecnica di esperti ne valuterà l’ammissibilità: le risorse saranno quindi assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili, tenendo conto dell’ordine di presentazione; per distribuire al meglio le risorse sul territorio sarà garantito il finanziamento di almeno una istanza ammissibile proveniente da ognuno dei Comuni del Distretto. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili, potranno beneficiare del contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie e secondo l’ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere a ulteriori selezioni. Le domande di finanziamento provenienti da imprese che hanno già beneficiato del contributo del Distretto del Commercio, erogato nel 2023 con modalità analoghe all’attuale, saranno ammesse con riserva e saranno accolte solo in caso di disponibilità finanziaria residua.

