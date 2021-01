Aperto il bando del Servizio civile Universale: le opportunità 2021 in Valle Grana

CUNEO CRONACA - Aperto il bando per la selezione di volontari tra i 18 e i 28 anni per il Servizio Civile Universale; la scadenza per la presentazione delle domande, rigorosamente online, è lunedì 8 febbraio 2021 h. 14.

Il territorio dell’Unione Montana Valle Grana darà spazio a 6 volontari grazie all’avvio di due progetti:

“Musei alla portata di tutti” e “#VIO - Viaggi Interculturali e occitani”

È stato pubblicato lo scorso lunedì 21 dicembre dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale il bando per la selezione di volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021.

A livello nazionale verranno selezionati 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativi a 601 programmi. Per la Provincia di Cuneo sono stati finanziati 33 progetti, per un totale di 181 posti disponibili (https://www.provincia.cuneo.gov.it/node/46078).

Il Servizio Civile, rivolto a ragazzi/e tra i 18 e i 28 anni, rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale, oltre che una buona carta di accesso al mondo del lavoro e un’occasione per ottenere crediti formativi spendibili nel percorso universitario. Chi sceglie di impegnarsi per 12 mesi nel Servizio Civile Universale sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, utile per il proprio percorso professionale e lavorativo, assicurandosi allo stesso tempo una sia pur minima autonomia economica.

I ragazzi avranno diritto a un rimborso mensile di 439,50€, ad alcuni permessi retribuiti per esigenze personali o di studio e all’assistenza sanitaria per malattia o infortunio. Il servizio durerà 12 mesi ed avrà un monte ore complessivo di 1.145 ore, per una media di 25 ore settimanali.

Come già lo scorso anno, le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line - DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it/) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda su tale piattaforma occorre essere riconosciuto dal sistema, riconoscimento che può avvenire in due modalità:

- i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

- i cittadini appartenenti a un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Sul sito del Ministero è consultabile e scaricabile in pdf la guida aggiornata per la presentazione e la compilazione della domanda online sulla piattaforma DOL (https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1147/nuovaguida_dol_bando2020.pdf).

Al Filatoio di Caraglio saranno impegnati 2 ragazzi per la realizzazione di “Musei alla portata di tutti”, progetto realizzato in partnership con il Museo Civico di Cuneo, dove verranno impegnati altri 2 volontari. Il progetto intende rendere pienamente inclusive e accoglienti le istituzioni culturali co-progettanti, garantendone l’accesso e la fruibilità a tutti i target di pubblico e potenziando, tutte le attività degli enti, con particolare riguardo agli eventi espositivi e alle mostre. Si individuano i seguenti obiettivi specifici:

- accogliere ed assistere i visitatori durante gli orari di apertura delle istituzioni culturali e durante lo svolgimento di eventi espositivi e mostre;

- accogliere ed assistere le classi in visita alle istituzioni durante le visite libere ed in occasioni di visita esplicitamente create per il pubblico scolastico (laboratori e/o visite tematiche);

- comunicare le attività di valorizzazione delle istituzioni culturali a seguito di una dettagliata rielaborazione dei dati circa l’affluenza e le predilezioni dei pubblici che visitano i luoghi della cultura coinvolti nel progetto. Requisito di accesso è la licenza media inferiore.

Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni anche telefonando allo 0171 610258.

All’interno del territorio dell’Unione Montana Valle Grana prenderà avvio anche un altro progetto culturale:#VIO - Viaggi Interculturali e Occitani. L’obiettivo è quello di promuovere ed educare alla valorizzazione culturale, paesaggistica e ambientale per un turismo sostenibile, con particolare riguardo alle minoranze linguistiche e alle tradizioni locali, favorendo così la conoscenza e l’inclusione culturale.

Il progetto è promosso dal Comune di Caraglio e dall’Unione Montana Valle Grana che avranno la possibilità di ospitare ciascuno 2 volontari: i 4 ragazzi selezionati avranno modo di collaborare nelle progettualità interculturali in atto, in maniera complementare ma differente all’interno delle due sedi.

Presso l’Unione Montana Valle Grana si darà maggior valenza alla valorizzazione della minoranza linguistica locale, dando la possibilità ai volontari di svolgere un breve corso di lingua occitana e immergendosi nella cultura locale grazie all’ausilio di ricerche, materiali d’archivio e confronti con la popolazione. La collaborazione attiva con l’Ecomuseo Terra del Castelmagno permetterà inoltre di rapportarsi in prima persona con le realtà locali, dando vita a censimenti e nuovi reti che verranno divulgate a terzi tramite eventi, attività di front office e di comunicazione.

All’interno del Comune di Caraglio si lavorerà invece nella Biblioteca Civica per promuovere la cultura con i più piccoli e durante eventi in stretta collaborazione con l’Associazione Di Filo in Filo. Uno degli obiettivi primari sarà quello di incrementare l’inclusione sociale aiutando le minoranze linguistiche straniere che risiedono sul territorio e che usufruiscono ogni giorno dello Sportello Intercultura; questo darà l’opportunità di collaborare in rete con l’Informagiovani e lo Sportello del lavoro di Valle.

Per maggiori informazioni contattare la sede dell’Unione Montana Valle Grana allo 0171 619492 e la Biblioteca Civica di Caraglio allo 0171 617721/617714.