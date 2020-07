Aperto a Verzuolo il quarto sito della rete dell’accoglienza diffusa per i braccianti

CUNEO CRONACA - Riceviamo dai Comuni di Busca, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Lagnasco, Saluzzo, Savigliano, Tarantasca e Verzuolo, del Consorzio Monviso Solidale, Cgil, Caritas e Croce Rossa Italiana e pubblichiamo: "

La rete dell’accoglienza diffusa coordinata dalla Prefettura di Cuneo da oggi ha quattro siti. Nel pomeriggio (28 luglio) il Comune di Verzuolo ha aperto il campo di container di via 25 aprile (di fianco alla palestra del tennistavolo, dove già era in passato).

L’assessore all’Agricoltura di Verzuolo Mattia Quaglia ha consegnato la struttura agli operatori della Cooperativa sociale “Armonia” che si occupano della gestione dell’intera rete di ospitalità temporanea, su mandato della stessa Prefettura e di altri 7 Comuni oltre a Verzuolo (Busca, Costigliole, Cuneo, Lagnasco, Saluzzo, Savigliano e Tarantasca). Fanno parte dell’operazione anche Consorzio Monviso Solidale, Caritas e Croce Rossa. Cgil ha messo a disposizione dei mediatori culturali.

Il campo di Verzuolo è formato da 4 moduli da 3 posti ciascuno, per un totale di 12. Sono entrati i braccianti che hanno trovato pre-ingaggi in aziende del territorio comunale e che erano arrivati in paese il 2 luglio, dopo l’operazione della questura a Saluzzo. Da quel giorno erano stati sistemati in una tendopoli e assistiti da personale comunale e da volontari locali che da anni danno supporto ai braccianti che si fermano a Verzuolo per la stagione della raccolta.

I 12 posti di Verzuolo si sommano a quelli già messi a disposizione a Lagnasco (18), a Costigliole (7 e nei prossimi giorni ne avrà altri 7) e a Savigliano (15).

Nei prossimi giorni è in programma l’apertura di altri campi a Cuneo, Busca, Tarantasca e Saluzzo.