Aperte fino al 28 agosto le iscrizioni al corso di laurea in Infermieristica ad Alba

CUNEO CRONACA - Ad Alba, nella nuova sede presso il Cortile della Maddalena, saranno 50 i posti riservati agli aspiranti infermieri per l’Anno accademico 2025/2026.

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Upo" ha indetto, per l’anno accademico 2025/2026, il concorso per l’ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Scuola di Medicina dell’Ateneo. Tra i percorsi accademici previsti dal bando, si conferma a pieno titolo il Corso di Laurea in Infermieristica, abilitante alla professione di Infermiere, per il quale si rinnova la proficua collaborazione tra l’Università e l’Asl Cn2 con 50 posti destinati alle matricole nella nuova sede nel centro storico di Alba, presso il Cortile della Maddalena, in centro città e a breve distanza dalla stazione ferroviaria e dei bus.

La durata del corso di studi in infermieristica è di 3 anni. Il percorso didattico comprende attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. Le sedi dei tirocini saranno l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno e le altre strutture territoriali aziendali e private. Il Corso di Laurea è a numero programmato. I requisiti di accesso sono il possesso di un diploma di scuola media superiore o titolo equipollente e il superamento di una prova di ammissione che si terrà a Novara presso il Complesso Perrone, in via Perrone 18, il giorno 8 settembre 2025. Le candidature andranno presentate tassativamente entro le ore 15 del 28 agosto 2025.

Il bando di concorso e tutte le informazioni per l’iscrizione alla prova di ammissione sono reperibili sull’Albo Online di Ateneo e sul sito della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale al link: Accesso ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie/Scuola di Medicina.

Per informazioni: Dott. Giancarlo Mercurio. Coordinatore della didattica professionale: giancarlo.mercurio@uniupo.it - tel. 0173.316334.

Segreteria Didattica del Polo Formativo di Alba: segreteria.didattica.alba@uniupo.it - tel. 0173316335.

Sito Web: Accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie | Scuola di Medicina