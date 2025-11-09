Antiqua e Classica si incontrano ad Alba: un viaggio tra Vivaldi, Tartini e Pergolesi

ALBA
CUNEO CRONACA - La trentesima edizione di Antiqua incontra la XIV edizione di "Classica", i Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, rassegna organizzata dall’Alba Music Festival con la direzione di Giuseppe Nova.
Domenica 9 novembre alle 11, presso la Chiesa di San Giuseppe, in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba, il sestetto dell’Accademia del Ricercare, storica formazione devota alla rilettura storica del repertorio antico e barocco con strumenti originali, proporrà un originale e avvincente itinerario musicale tra Vivaldi, Tartini e Pergolesi.
Un organico composto dagli archi, la tiorba e il clavicembalo, con Manuel Staropoli (nella foto) solista al flauto dolce e traversiere.
Accademia del Ricercare
Manuel Staropoli flauto dolce e traversiere
Yayoi Masuda, Artem Dzeganovskyi violini
Alberto Pisani violoncello
Claudia Ferrero clavicembalo
Ugo Nastrucci tiorba
Biglietteria e prenotazioni posti
L’ingresso al concerto sarà garantito su prevendita online sul sito: www.albamusicfestival.com o all’ingresso il giorno stesso, in caso di disponibilità.
Informazioni
tel. +39.0173.362408
info@albamusicfestival.com
Programma
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Concerto in re maggiore per per flauto traversiere, due violini e basso continuo, RV 89
Allegro Assai, Cantabile andante e poco vivace, Allegro
Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)
Concerto a 4 in sol maggiore
Allegro, Largo, Presto
Giuseppe Tartini (1692 – 1770)
Concerto in fa maggiore per flauto, due violini e basso continuo
Andante, Largo Assai, Presto
Antonio Vivaldi
Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, due violini e basso continuo, RV 102
Allegro, Adagio, Vivace, Arietta-Trio, Minuetto Alt.-Trio
Giovanni Battista Pergolesi
Concerto a 4 in sol maggiore
Spiritoso, Adagio, Allegro Spiritoso
Antonio Vivaldi
Concerto in la minore per flauto, due violini e basso continuo, RV 108
Allegro, Largo, Allegro
Nei suoi trent’anni di attività, l'Accademia del ricercare, nelle sue diverse formazioni ha effettuato oltre 1.000 concerti ed è stato invitato ad esibirsi per importanti istituzioni musicali, festival nazionali ed internazionali di alto livello: Bruges Festival Internazionale delle Fiandre, Festival de La Chaise Dieu, Lens Festival Contrepoints, Kyoto, Osaka, Bolzano Festival, Università di Leon Spagna, I Concerti dell’Accademia Ravenna, Festival di Musica Antica Graz, Festival de Musica Espanola de Madrid, Festival de la Laguna Tenerife, Festival Internacional de Musica de Galicia, Festival Internacional de Musica y Danza de Granata, Festival de Musique et Renaissance di Parigi Ecouen, Antiqua BZ, Canto delle Pietre Regione Lombardia e Regione Piemonte, S. Sempliciano a Milano, Genova, Firenze, Campobasso, Viadana, Stresa, Noto, Brindisi, Pantelleria, è Kiel, Amburgo, Barcellona, Alberville, Barcellonet, Motril, riscuotendo, ovunque si sia proposta, ottimi consensi di pubblico e di critica. Recentemente ha ricevuto l’incarico dal Governo delle Canarie e dalla società di Musicologia Spagnola di incidere i Villancicos di Diego Duron, opera che ha suscitato grande interesse per l’appropriata scelta dell’organico strumentale. L’Accademia del Ricercare ha realizzato 20 registrazioni su CD (edite e distribuite sul mercato internazionale dalla Elegia, CPO, Brilliant, Tactus, Stradivarius) il cui successo è confermato dai notevoli volumi di vendita quanto dalle recensioni pubblicate sulle maggiori riviste del settore in Europa. L’Accademia del Ricercare collabora permanentemente con i massimi esponenti a livello mondiale nell’esecuzione della musica tardo-rinascimentale o barocca, i quali vantano individualmente curriculum di prestigio (Cappella Real de Catalunia, J.Savall, K.Boeke, A.Curtis, F. Bruggen, ecc...).