Antiqua e Classica si incontrano ad Alba: un viaggio tra Vivaldi, Tartini e Pergolesi

CUNEO CRONACA - La trentesima edizione di Antiqua incontra la XIV edizione di "Classica", i Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, rassegna organizzata dall’Alba Music Festival con la direzione di Giuseppe Nova.

Domenica 9 novembre alle 11, presso la Chiesa di San Giuseppe, in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba, il sestetto dell’Accademia del Ricercare, storica formazione devota alla rilettura storica del repertorio antico e barocco con strumenti originali, proporrà un originale e avvincente itinerario musicale tra Vivaldi, Tartini e Pergolesi.

Un organico composto dagli archi, la tiorba e il clavicembalo, con Manuel Staropoli (nella foto) solista al flauto dolce e traversiere.

Domenica 9 novembre 2025, ore 11

Chiesa di San Giuseppe, Alba

Accademia del Ricercare



Manuel Staropoli flauto dolce e traversiere

Yayoi Masuda, Artem Dzeganovskyi violini

Alberto Pisani violoncello

Claudia Ferrero clavicembalo

Ugo Nastrucci tiorba

L’ingresso al concerto sarà garantito su prevendita online sul sito: www.albamusicfestival.com o all’ingresso il giorno stesso, in caso di disponibilità.

tel. +39.0173.362408

info@albamusicfestival.com

Programma

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Concerto in re maggiore per per flauto traversiere, due violini e basso continuo, RV 89

Allegro Assai, Cantabile andante e poco vivace, Allegro

Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)

Concerto a 4 in sol maggiore

Allegro, Largo, Presto

Giuseppe Tartini (1692 – 1770)

Concerto in fa maggiore per flauto, due violini e basso continuo

Andante, Largo Assai, Presto

Antonio Vivaldi

Concerto in sol maggiore per flauto traversiere, due violini e basso continuo, RV 102

Allegro, Adagio, Vivace, Arietta-Trio, Minuetto Alt.-Trio

Giovanni Battista Pergolesi

Concerto a 4 in sol maggiore

Spiritoso, Adagio, Allegro Spiritoso

Antonio Vivaldi

Concerto in la minore per flauto, due violini e basso continuo, RV 108

Allegro, Largo, Allegro

Nei suoi trent’anni di attività, l'Accademia del ricercare, nelle sue diverse formazioni ha effettuato oltre 1.000 concerti ed è stato invitato ad esibirsi per importanti istituzioni musicali, festival nazionali ed internazionali di alto livello: Bruges Festival Internazionale delle Fiandre, Festival de La Chaise Dieu, Lens Festival Contrepoints, Kyoto, Osaka, Bolzano Festival, Università di Leon Spagna, I Concerti dell’Accademia Ravenna, Festival di Musica Antica Graz, Festival de Musica Espanola de Madrid, Festival de la Laguna Tenerife, Festival Internacional de Musica de Galicia, Festival Internacional de Musica y Danza de Granata, Festival de Musique et Renaissance di Parigi Ecouen, Antiqua BZ, Canto delle Pietre Regione Lombardia e Regione Piemonte, S. Sempliciano a Milano, Genova, Firenze, Campobasso, Viadana, Stresa, Noto, Brindisi, Pantelleria, è Kiel, Amburgo, Barcellona, Alberville, Barcellonet, Motril, riscuotendo, ovunque si sia proposta, ottimi consensi di pubblico e di critica. Recentemente ha ricevuto l’incarico dal Governo delle Canarie e dalla società di Musicologia Spagnola di incidere i Villancicos di Diego Duron, opera che ha suscitato grande interesse per l’appropriata scelta dell’organico strumentale. L’Accademia del Ricercare ha realizzato 20 registrazioni su CD (edite e distribuite sul mercato internazionale dalla Elegia, CPO, Brilliant, Tactus, Stradivarius) il cui successo è confermato dai notevoli volumi di vendita quanto dalle recensioni pubblicate sulle maggiori riviste del settore in Europa. L’Accademia del Ricercare collabora permanentemente con i massimi esponenti a livello mondiale nell’esecuzione della musica tardo-rinascimentale o barocca, i quali vantano individualmente curriculum di prestigio (Cappella Real de Catalunia, J.Savall, K.Boeke, A.Curtis, F. Bruggen, ecc...).