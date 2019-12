"Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882" in divisa per il concerto al Toselli di Cuneo

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la festività di Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco, festeggiata il 4 dicembre, e in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla fondazione del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, avvenuta il 27 febbraio del 1939 quale unificazione dei vari Corpi provinciali, il Comando provinciale dei vigili del vuoco di Cuneo ha organizzato un concerto dell’Orchestra a Fiati "Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882" che si svolgerà venerdì 3 gennaio 2020 presso il teatro Toselli di Cuneo alla presenza delle autorità civili e militari e aperto gratuitamente anche a tutti i cittadini.

L’Orchestra a Fiati "Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882" è una formazione bandistica di primaria importanza, non solo per i vigili del fuoco sensibili all’importanza della propria memoria storica, ma anche per l’intera collettività e cultori della musica. Attualmente è composta da circa settanta elementi, la maggior parte dei quali provenienti dall’ambito orchestrale del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria, tutti dotati della tipica divisa della seconda metà dell’800, che conferisce al gruppo maggiore aderenza ai canoni estetici e storici, che un progetto di recupero e di rivitalizzazione tradizionale richiede.

L’orchestra ha al suo attivo molti concerti nazionali ed internazionali eseguiti in prestigiosi teatri e piazze, come il Teatro dell’Opera di Roma, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, l’Auditorium del Lingotto di Torino, i teatri di Como, Forlì, Piacenza, Vercelli, Belluno, Ivrea, Novi Ligure, Saint Julien Mont Denis in Francia. Si è esibita inoltre nelle piazze di Berlino e Wolfsburg in Germania, di Napoli, ed infine nella Basilica Superiore di San Francesco in Assisi.

Vista l’importanza della manifestazione e il servizio reso dei vigili del fuoco alla comunità, il Comune di Cuneo ha concesso il Patrocinio a questo evento musicale di alto livello professionale e culturale. Chi volesse assistere al concerto dovrà prenotarsi gratuitamente al numero 0171329066 oppure inviando una e-mail all’indirizzo comando.cuneo@vigilfuoco.it.