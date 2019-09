Anteprima d'autunno nel weekend con piogge e temporali su tutta la provincia di Cuneo

L'autunno è alle porte, dopo una temporanea rimonta dell'alta pressione in provincia di Cuneo che ha determinato condizioni generalmente asciutte e stabili, si attende l'arrivo di un peggioramento, con piogge, temporali e addirittura il rischio di locali nubifragi.

"Sabato sera - specifica Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale) - l'avvicinamento di una saccatura atlantica al nordovest italiano convoglierà intensi flussi umidi sudoccidentali, determinando un moderato maltempo fino alla mattinata di lunedì".

Nel dettaglio le previsioni fino a lunedì di Arpa nel bollettino odierno:

Sabato 21 settembre: prevalentemente soleggiato in montagna e sul settore orientale della regione, irregolarmente nuvoloso altrove per nubi basse con parziali schiarite nelle ore centrali; nel corso del pomeriggio graduale aumento della copertura nuvolosa fino ad avere cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni dalla serata deboli o localmente moderate su zone montane e pedemontane occidentali e meridionali. Zero termico in calo fino ai 3600-3700 metri. Venti deboli o moderati sudoccidentali sulle Alpi, in intensificazione in serata; deboli o localmente moderati da est-nordest altrove.

Domenica 22 settembre: cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli o localmente moderate sparse fino al mattino, più diffuse nelle ore centrali; fenomeni più persistenti e intensi sul settore meridionale, localmente a carattere temporalesco. Temporanea attenuazione in serata. Zero termico in calo sui 3500 metri su Alpi settentrionali e nordoccidentali e in aumento sui 3700-3800 metri sul settore meridionale. Venti dai quadranti meridionali in montagna, moderati o forti sulle Alpi e moderati sull'Appennino; deboli di direzione variabile in pianura con rinforzi da sud su Astigiano e Alessandrino.

Lunedì 23 settembre: cielo prevalentemente soleggiato con nuvolosità più consistente sul settore settentrionale al primo mattino Precipitazioni: al mattino deboli o localmente moderate sul settore settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio. Zero termico in temporaneo calo sui 3000 metri a metà giornata e in successiva risalita sui 3600 metri. Venti: nordoccidentali in montagna, moderati o forti sulle Alpi e moderati sull'Appennino; deboli di direzione variabile altrove.

(Video con le previsioni meteo per l'escursionista tratto dalla pagina dedicata di MeteoVetta sul sito della Regione Piemonte)