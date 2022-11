Annuvolamenti e piogge solo mercoledì, ampie schiarite da giovedì in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo inizialmente molto nuvoloso, ampie schiarite già prima dell'alba a partire dai settori settentrionali e occidentali fino ad avere cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata e per il resto della giornata. Possibili banchi di nebbia nelle ore più fredde in pianura.

Precipitazioni: residui deboli fenomeni sull'Appennino alessandrino nelle ore prima dell'alba.

Zero termico: in marcato aumento fino a 3500 metri in tarda serata.

Venti: deboli o localmente moderati in graduale rotazione da ovest a nordest sulle Alpi; sull'Appennino rapido cambio da libeccio a tramontana nelle ore prima dell'alba con intensità debole o moderata. In pianura venti calmi al mattino e deboli localmente moderati da est, nordest al pomeriggio.

Venerdì 11 novembre