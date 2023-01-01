Anno nuovo, scuole nuove a Cuneo, Mondovì e Bra: la Granda riparte dagli edifici del Pnrr

CUNEO CRONACA - È iniziato in edifici nuovi, moderni e progettati per rispondere alle esigenze della didattica contemporanea l’anno scolastico 2026-2027 per molti studenti delle scuole superiori della Granda. Una giornata particolarmente significativa per le comunità scolastiche che hanno potuto inaugurare nuove sedi realizzate dalla Provincia nell’ambito del vasto programma di investimenti del Pnrr dedicati all’edilizia scolastica.

All’istituto Grandis di Cuneo, gli studenti hanno fatto il loro ingresso nella nuova sede di corso Alcide De Gasperi: i circa 270 ragazzi delle quattordici classi prime sono stati accolti nel scenografico anfiteatro all’aperto realizzato di fronte all’aula magna, dove si è svolto il momento inaugurale alla presenza delle autorità, delle famiglie e della comunità scolastica. Presenti la dirigente scolastica Milva Rinaudo, il presidente della Provincia Luca Robaldo, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il dirigente provinciale Fabrizio Freni e il direttore dei lavori Andrea Breida.

«Oggi consegniamo ai ragazzi una scuola straordinaria, una delle più belle d’Italia. È il risultato di un grande lavoro condiviso e di un investimento concreto sul futuro delle nuove generazioni. Chiediamo agli studenti di viverla e custodirla con responsabilità, sapendo che la Provincia continuerà a essere presente per migliorare e perfezionare tutto ciò che sarà necessario», ha dichiarato il presidente Luca Robaldo.

Nel suo intervento la dirigente scolastica Milva Rinaudo ha sottolineato il grande lavoro di squadra che ha coinvolto Provincia, Comune, docenti e personale scolastico, permettendo di completare in tempi rapidi il trasferimento nella nuova sede e rendendo possibile l’avvio dell’anno scolastico nei nuovi spazi.

La sindaca Patrizia Manassero ha rivolto il proprio saluto agli studenti e alle famiglie, evidenziando il valore della collaborazione tra enti e istituzioni che ha accompagnato tutto il percorso di realizzazione dell’opera, compresa la riorganizzazione dei servizi e dei trasporti collegati al trasferimento dell’istituto.

Il dirigente provinciale Fabrizio Freni e il direttore dei lavori Andrea Breida hanno ripercorso le principali fasi che hanno portato alla realizzazione della nuova struttura, caratterizzata da spazi innovativi, funzionali e pensati per favorire la crescita e l’apprendimento degli studenti.

La Provincia ha preso parte anche all’avvio dell’anno scolastico dell’istituto Baruffi di Mondovì, dove il consigliere provinciale Pietro Danna ha portato il saluto dell’ente agli studenti, ai docenti e al personale scolastico: «Da oggi la nuova sede del Baruffi ospita anche gli studenti del Liceo Vasco Beccaria, mentre i lavori di completamento delle aree pertinenziali del nuovo plesso volgono verso la conclusione. Entrare in una nuova scuola è sempre una bella emozione e come amministratore provinciale sono orgoglioso dell’importante investimento che abbiamo potuto realizzare grazie al Pnrr. Ai ragazzi e alle ragazze che questa mattina hanno iniziato l’anno scolastico va un grande in bocca al lupo», ha dichiarato Danna.

Primo giorno di scuola anche per gli studenti del nuovo Guala di Bra. La dirigente scolastica Alessandra Massucco ha descritto l’ingresso nella nuova sede come «un momento di forte emozione per tutta la comunità scolastica. L’avvio delle lezioni coincide infatti con l’inizio di una nuova fase della vita dell’istituto che, pur con alcuni aspetti ancora da perfezionare come avviene in ogni edificio appena inaugurato, può contare su spazi innovativi e nuove opportunità per sviluppare progetti e attività didattiche».

L’inaugurazione ufficiale del nuovo Grandis di Cuneo, del nuovo Baruffi di Mondovì e del nuovo Guala di Bra è prevista per il 5 ottobre quando, dopo quasi un mese di attività e di rodaggio delle nuove strutture, alla presenza di studenti, corpo docente e istituzioni locali e nazionali verrà celebrato il completamento di un importante percorso di rinnovamento dell’edilizia scolastica provinciale.

(Nelle foto: alcuni momenti dell’inaugurazione dei nuovi plessi del Grandis di Cuneo, del Baruffi di Mondovì e del Guala di Bra)