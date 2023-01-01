"Anime Salve" porta al teatro Lux di Scarnafigi la poesia di Fabrizio De André

CUNEO CRONACA - Farà tappa a Scarnafigi sabato 15 novembre, alle 21, al teatro Lux, il fortunatissimo tour del gruppo musicale Anime Salve dedicato all’indimenticabile cantautore genovese Fabrizio De Andrè.

«Non ci limitiamo a suonare le canzoni di De André – spiegano i membri della band –, cerchiamo di raccontarle e farle vivere di nuovo nel presente. Ogni nostro concerto è un viaggio che attraversa i luoghi e i temi cari al poeta genovese (Genova, la figura della donna, l'amore, la politica, la guerra…), grazie anche all'ausilio di due attori/narratori che svelano cosa si nasconde dietro alle sue poesie, esaltandone le atmosfere liriche e musicali».

Nati da un’idea collettiva e animati da un profondo rispetto per l'opera di Faber, Anime Salve si ispira alle celebri versioni dei brani eseguiti durante il tour con la PFM, punto altissimo della carriera live di De André, fino ad arrivare all’intensità poetica del suo ultimo capolavoro, Anime salve, che dà il nome al gruppo.

L’ensemble, composta da quattordici musicisti, propone nuovi arrangiamenti originali, arricchiti da sezioni di fiati, cori femminili, percussioni e strumenti etnici, con l’obiettivo di rendere ogni esecuzione viva, personale, attuale, e ogni concerto il risultato di un attento lavoro di studio, prove e passione condivisa, restituendo la poesia e l’impegno civile del mitico Faber al pubblico di tutte le generazioni.

Sui canali social e sul sito www.animesalve.org si trovano le informazioni, le foto dei concerti e i contenuti esclusivi della band, che, dopo Scarnafigi, proseguirà il percorso concertistico in Lombardia. L’evento al teatro Lux di Scarnafigi prevede l’assegnazione dei posti a sedere numerati, per cui è consigliabile la prenotazione telefonando al 347.6903694.