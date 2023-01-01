Anima Festival al via a Cervere: Emma apre la stagione nell'anfiteatro rinnovato

CUNEO CRONACA - Fervono gli ultimi preparativi all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere, pronto ad accendere una nuova luce sull'estate piemontese. È qui che venerdì 10 luglio prenderà il via l'undicesima edizione di Anima Festival con il concerto di Emma, il primo dei grandi appuntamenti che vedranno protagonisti, in rapida sequenza, anche Madame, Serena Brancale, Luca Carboni, Sal Da Vinci, Max Angioni e, a settembre, Riccardo Cocciante.

Ad accogliere pubblico e artisti sarà un Anfiteatro dell'Anima notevolmente rinnovato. Nel corso degli ultimi mesi sono stati infatti completati importanti interventi di riqualificazione che hanno interessato i gradoni della platea, l'impianto di illuminazione e l'area food, con l'obiettivo di rendere ancora più accogliente e funzionale uno spazio diventato negli anni un punto di riferimento per la musica dal vivo e gli spettacoli all'aperto.

«Quello che era nato come un sogno in mezzo ai campi di Cervere è diventato negli anni uno degli appuntamenti culturali più apprezzati del Piemonte – sottolinea Ivan Chiarlo, fondatore e direttore artistico di Anima Festival insieme alla sorella Natascia –. Abbiamo accolto artisti straordinari, costruito relazioni autentiche con il pubblico e con il territorio e mantenuto sempre vivo il legame con le nostre radici. Quest'anno il pubblico troverà anche un Anfiteatro rinnovato, con gradoni completamente sistemati, una nuova illuminazione e un'area food più funzionale e accogliente. Vogliamo che chi arriva a Cervere viva un'esperienza sempre più bella, non solo durante il concerto, ma fin dal momento dell'ingresso».

Il sipario si alzerà venerdì 10 luglio con Emma, protagonista dell'unica data piemontese del suo tour estivo, proposta in formula "tutti in piedi": «Non vedevo l'ora di tornare sul palco – è il messaggio che Emma consegna al pubblico che la attende a Cervere -, l'estate ha un'energia tutta sua e i festival estivi sono una botta di adrenalina pazzesca. Per me la musica è condivisione, è stare in mezzo alla gente: questo tour rappresenta la mia libertà. Ho preparato una scaletta che attraversa tutta la mia carriera e si sviluppa in maniera molto fluida. Racconterò la mia storia artistica fondendo il "vecchio" e il "nuovo" con coerenza».

L'artista porterà sul palco anche il nuovo singolo "Antidroga", realizzato insieme a Fabri Fibra: «"Antidroga" è un brano in cui credo moltissimo, che rappresenta appieno il mio attuale percorso musicale, e cantarlo insieme a Fabri per me è un sogno».

Il programma proseguirà domenica 12 luglio con Madame e il suo "Madame Tour Estate 2026", mentre giovedì 16 luglio sarà la volta della cantante e musicista Serena Brancale.

Sabato 18 luglio tornerà a Cervere Luca Carboni con il tour "RIO ARI O", a nove anni dalla sua precedente esibizione all'Anfiteatro dell'Anima. Martedì 21 luglio salirà sul palco Sal Da Vinci, reduce dal successo ottenuto con la vittoria all'ultimo Festival di Sanremo.

Spazio anche alla comicità venerdì 24 luglio con Max Angioni, protagonista dello spettacolo "Anche meno", una stand up comedy che intreccia ironia, osservazione del quotidiano e riflessioni generazionali.

Il festival vivrà poi uno dei momenti più attesi giovedì 3 settembre, quando arriverà Riccardo Cocciante con "Io… Riccardo Cocciante nel 2026", unica data nel Nord-Ovest italiano nell'anno del suo ottantesimo compleanno.

Per quanto riguarda Claudio Baglioni, gli organizzatori ricordano che il concerto-evento "GrandTour La vita è adesso", inizialmente previsto per il 5 settembre 2026, non è stato cancellato, ma rinviato al 4 settembre 2027, in seguito alla decisione dell'artista di posticipare l'intera tournée per motivi di salute.