Ancora temporali sparsi, poi da giovedì arriva l'anticiclone africano in Granda

CUNEO CRONACA - Una saccatura tra Islanda e Mare del Nord lambisce l'arco alpino, facendo affluire correnti sud-occidentali in quota sul Piemonte. In questa situazione, martedì 9 giugno potrà svilupparsi qualche rovescio o temporale sull'arco alpino e sulle pianure a nord del Po, ma in modo sparso e senza fenomeni particolarmente intensi. Tra alto Novarese e Lago Maggiore l'instabilità potrà persistere nella prossima notte e fino al mattino di domani.

Mercoledì 10, nel pomeriggio, il passaggio del fronte freddo della saccatura a ridosso dell'arco alpino farà attivare venti di Foehn sui settori alpini nordoccidentali, e dei temporali sulle zone orientali della regione. Da giovedì avverrà una rimonta della pressione da ovest per la risalita dell'anticiclone dal Nordafrica, che porterà giornate più stabili e soleggiate.

Nel dettaglio, le previsioni tratte dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.

Mercoledì 10 giugno

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso, con rasserenamenti più ampi verso sera.

Precipitazioni: nella notte e al mattino possibili rovesci o temporali sparsi tra alto Novarese e Lago Maggiore. Nel pomeriggio altri temporali potranno svilupparsi in modo sparso sulle zone orientali della regione, e in serata sul Cuneese. Sui settori alpini e pianeggianti del Torinese la probabilità di temporali sarà più bassa.

Zero termico: in lieve calo, sui 3000-3300 metri a nord e 3600-3800 metri a sud.

Venti: sulle Alpi moderati da sud-ovest, maggiormente da ovest dal pomeriggio; sull'Appennino deboli o moderati meridionali; in pianura deboli o moderati orientali fino al pomeriggio. Tra pomeriggio e sera attivazione di correnti di Foehn nelle valli nord-occidentali e localmente sulle pianure adiacenti.

Giovedì 11 giugno

Nuvolosità: cielo velato da nubi medio-alte.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: al mattino in calo tra 3000-3300 metri, in progressiva risalita da sudovest nel pomeriggio.

Venti: sulle Alpi moderati da ovest o nord-ovest, con condizioni di Foehn nelle valli nord-occidentali; sull'Appennino moderati da nord; in pianura deboli di direzione compresa tra est e nord con locale Foehn sui settori nord-orientali.

Venerdì 12 giugno

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in marcato rialzo da sud-ovest fino a circa 4000 metri.

Venti: deboli o moderati nord-occidentali sulle Alpi, in genere deboli variabili altrove. Locali condizioni di Foehn nelle valli settentrionali.