Ancora temporali forti in provincia di Cuneo, ma da sabato torna il sole

CUNEO CRONACA - Una bassa pressione sulla Francia mantiene tempo instabile sul Piemonte, con nuovi rovesci e temporali che nel pomeriggio di giovedì 24 luglio torneranno a interessare la regione, coi fenomeni più intensi su pianure e zone collinari. Venerdì la bassa pressione avanzerà lentamente sul nord-Italia, lasciando ancora una moderata instabilità sul Piemonte.

Da sabato, con lo spostamento della saccatura verso l'Adriatico, le correnti nord-occidentali in quota, più stabili e asciutte, riporteranno condizioni stabili e soleggiate, fino a buona parte della giornata di domenica. Le temperature, in ulteriore calo, su valori massimi inferiori alla norma, torneranno a rialzarsi nella giornata di sabato.

Permane per giovedì 24 luglio l’allerta gialla per temporali forti, con possibili allagamenti locali, raffiche di vento, grandinate e isolati fenomeni di versante. Nel pomeriggio di sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente intensi, soprattutto su pianure e aree collinari, con associati grandine e forti raffiche di vento.

Per la giornata di venerdì, i fenomeni si presenteranno in forma più moderata, sparsa e intermittente, per poi attenuarsi decisamente nella giornata di sabato.

Nel dettaglio, le previsioni tratte dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte per i prossimi giorni.

Venerdì 25 luglio

Nuvolosità: cielo irregolarmente o prevalentemente nuvoloso, con schiarite sparse intermittenti, soprattutto a metà giornata.



Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi e intermittenti, deboli o moderati, con residui picchi localmente forti nella notte, in temporanea attenuazione nella parte centrale del giorno.



Zero termico: stazionario o in lieve calo sui 3300 m a nordovest e 3600 m a sudest, con temporaneo generale rialzo di 100 m nelle ore centrali; tendenza al calo nella successiva notte.

Venti: deboli o moderati tra sud-sudest sulle Alpi, in attenuazione nel corso del pomeriggio con progressiva rotazione da nord; deboli meridionali sull'Appennino e da nordest in pianura, con rotazione da nordovest entro sera.

Sabato 26 luglio

Nuvolosità: cielo soleggiato o poco nuvoloso, con nubi residue al primo mattino; addensamenti più persistenti sulle Alpi, specie al confine.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi, in particolare delle Alpi, nella parte centrale del giorno.

Zero termico: in ulteriore calo al primo mattino fino ai 3200-3300 metri, in successivo progressivo rialzo fino ai 3800-3900 m a ovest e 3700 m a est.

Venti: deboli o moderati settentrionali sulle Alpi; deboli perlopiù da nord sull'Appennino, in rotazione da ovest nel pomeriggio; deboli prevalentemente occidentali in pianura.

Domenica 27 luglio

Nuvolosità: cielo soleggiato o poco nuvoloso al mattino; nuvolosità in progressivo aumento nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: locali rovesci o temporali dal pomeriggio a ridosso delle Alpi, in possibile estensione altrove nella notte successiva.

Zero termico: in calo nel corso del pomeriggio fino ai 3200-3300 metri in tarda serata.

Venti: deboli da nordovest in montagna, con temporanea rotazione da sud sull'Appennino al pomeriggio; deboli variabili in pianura, prevalentemente occidentali.