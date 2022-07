Ancora temporali anche di forte intensità in provincia di Cuneo, migliora nel weekend

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento fino ai 4400-4500 metri.

Venti: da nordovest sulle Alpi e e da nord altrove, moderati in montagna e deboli o localmente moderati sulle pianure. Attesi rinforzi per foehn nelle valli alpine nordoccidentali e settentrionali, con interessamento delle pianure orientali in serata. Tramontana sull'Appennino.

Domenica 31 luglio