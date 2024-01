Ancora pioggia e neve fino a quote basse, ma da giovedì torna il sole sulla Granda

Giovedì 11 gennaio

Nuvolosità: cielo nuvoloso nelle ore prima dell'alba sulla parte meridionale della regione, soleggiato altrove con possibili foschie e banchi di nebbia sulle pianure. In mattinata generale rasserenamento su tutti i settori.

Precipitazioni: deboli residue sulle Alpi sudoccidentali fino al primo mattino, nevose oltre i 500-600 metri.

Zero termico: in deciso aumento fino a 2000-2200 metri in serata.

Venti: deboli localmente moderati da nordest in montagna con rinforzi sull'Appennino. Deboli con rinforzi da nordest sull'Alessandrino, calma di vento altrove.

Venerdì 12 gennaio (nell'immagine)