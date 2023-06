Ancora instabilità in Piemonte: fine settimana in Granda tra schiarite e temporali

Nuvolosità: cielo nuvoloso al mattino, con nubi in attenuazione nel pomeriggio fino a irregolarmente nuvoloso a ovest e soleggiato a est. Cumuli persistenti sui rilievi.

Precipitazioni: spiccata instabilità a ridosso dei rilievi alpini con temporali più probabili a nord al mattino e sul Piemonte sudoccidentale dal pomeriggio. Dalle ore centrali i fenomeni sono attesi in intensificazione, con valori generalmente moderati e picchi forti o molto forti sul Cuneese e possibile interessamento delle pianure adiacenti. Fenomeni più isolati o assenti sul Piemonte orientale.

Zero termico: in lieve aumento fino a 3700 metri e nuovo calo fino ai 3600 metri la sera. Venti: deboli a tutte le quote, al mattino da nordovest sulle Alpi e da sudovest sull'Appennino in progressiva rotazione da nord-nordest sui rilievi nel corso del pomeriggio; dai quadranti meridionali su Astigiano e Alessandrino, variabili altrove.