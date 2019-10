Anche un cuneese a Torino e in Vaticano con il Rock Musical dell'Accademia dello Spettacolo

Scritto da Mario Restagno con musiche di Paolo Gambino e Walter Orsanigo, Musicanti di Brema è un Rock Musical dinamico, allegro e coinvolgente, un viaggio per grandi e piccini nel mondo della fantasia, che diverte e allo stesso tempo fa riflettere su uno dei problemi più attuali e sentiti dei giorni nostri: quello dell’emergenza climatica.

Un’occasione per parlare di temi importanti in modo semplice e diretto, nel luogo, il teatro, dove tutto è possibile… anche salvare il nostro pianeta!

Realizzato da Accademia dello Spettacolo, che attraverso la SFA (Scuola Formazione Attori) da oltre 20 anni a Torino è un punto di riferimento per la preparazione di attori professionisti, Musicanti di Brema si ispira al grande classico della letteratura per l’infanzia dei Fratelli Grimm e lo rilegge in chiave moderna e green. L’idea che sta alla base del progetto prende spunto dall’attualità per parlare a tutti – e in particolare alla Generazione Greta Thunberg – di inquinamento ambientale e di salvaguardia del pianeta.

Il testo, i costumi e la messa in scena dello spettacolo ricalcano questi temi senza mai abbandonare la storia di amicizia dei protagonisti, quattro animali diversi tra loro: un gallo, Jack Rooster, una gatta, Futura, una cagnolina, Gaia, e un asinello, Hope.

Il talentuoso gallo Jack Rooster per miracolo sfugge ai briganti e trova riparo in una fattoria. Grazie alle sue abilità canore diventa ben presto una star, facendo però ombra a Polla, la tacchina. In particolare Futura (la gatta) e Gaia (la cagnolina) sono coinvolte dal rock and roll travolgente del gallo. Gotto, un maiale ambizioso e infido, propone a Polla di rinnovare il suo look, creando un personaggio adeguato ai tempi: nasce così una nuova stella, Letta Qprini, che oscurerà Jack Rooster con la musica trap.

Grazie allo strepitoso successo ottenuto dalla tacchina, il maiale si candida come leader della comunità: le sue proposte, fondate sul principio che “ognuno ha il diritto di consumare tutto quello che vuole”, scatenano facilmente l’entusiasmo delle pecore che sono tante. Hope, l’asino saggio e onesto che aveva fino ad allora guidato la vita degli animali nella fattoria, viene messo in minoranza ed è costretto a lasciare la fattoria insieme ai suoi amici.

Rooster, Futura, Gaia ed Hope decidono di partire alla volta di Brema per partecipare ad un importante festival canoro ma sulla via giungono ad un mulino abbandonato dove i briganti hanno stabilito la loro base… e dove ancora mille avventure aspettano i nostri protagonisti!

IL MESSAGGIO

L’autore ha voluto rileggere la storia dei quattro animali come una sorta di parabola dell’attuale situazione mondiale che vede il pianeta Terra sopportare un carico di inquinamento non più sostenibile provocato dai comportamenti irresponsabili di noi umani.

C’è un modo sostenibile di vivere le relazioni e c’è un modo sostenibile di usare i beni della Terra. Sono questi due aspetti che si tengono per mano: chi rispetta il pianeta rispetta anche i suoi abitanti a cominciare da quelli che gli vivono accanto.

Vogliamo un pianeta migliore, ma quanto siamo disposti a rinunciare alle comodità?

Riprendendo le parole di Hope alla fine dello spettacolo:

“Io non conosco ricette segrete / formule arcane di qualche entità: / nulla si crea e nulla si distrugge / ma si trasforma e ritornerà! / Ho conosciuto il tempo che serve / a un cuore ferito che perdonerà. / Non resta più tempo al nostro pianeta / e non c’è più scusa che ci salverà”.

Musicanti di Brema è consigliato a partire dai 9 anni. I bambini di età inferiore accompagnati dai genitori possono però essere aiutati a cogliere l’importante sotto testo di questo lavoro.

Scritto e diretto da Mario Restagno

Musiche di Walter Orsanigo e Paolo Gambino

Cast artistico: Jacopo Siccardi (Jack Rooster) – Mariateresa Notarangelo (Futura) – Anna Oggero (Gaia) – Gabriele Girondi (Hope) – Carla Della Vecchia (Polla)

Ensemble: Matteo Carminati, Athena Libanore, Stefania Morra, Chiara Restagno, Emanuele Franco, Elena Daiana Lupea, Marina Lippi, Erica Marchese, Melania Allasia, Macarena Ruax, Riccardo Santolini

Tra i protagonisti del musical Emanuele Franco, di Cuneo, che interpreta Gotto il maiale. Emanuele fa parte del cast che si esibirà anche in Vaticano.

Scenografie di Giuseppe Garau

Coreografie di Lucia Carnevale

Trucco di Lucia Convertino.

La preparazione dei cantanti è affidata ai docenti David Ashley e Andrea Celeste Prota.

Costumi di Tiziana Ronco

A Mario Fasano è stata affidata la realizzazione delle maschere che verranno indossate dai 6 attori che interpretano gli animali protagonisti.

Assistente alla produzione Daniela Freguglia

Il progetto si propone di sostenere l’inserimento professionale dei giovani artisti under 35 e per questo motivo ha ottenuto il sostegno di Fondazione Assicurazioni Cattolica, inoltre, toccando i temi della sostenibilità ambientale ed energetica, ha ricevuto l’interesse dell’azienda A2A e delle associazioni Lega Ambiente, CARP ed ISDE.

www.musicantidibrema.it

Accademia dello Spettacolo - 011.4347273 - www.accademiadellospettacolo.it