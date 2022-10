Anche le opere di 15 artisti della Granda nella mostra sulla pace del Consiglio regionale

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Fino al 28 ottobre, 15 artisti della provincia di Cuneo, dalle vetrine dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale (via Arsenale 14/G a Torino), espongono l'anteprima della mostra “Tratti di Pace – Linguaggi intermittenti”. La mostra a partire da gennaio 2023, allestita con 50 opere di 15 artisti della provincia di Cuneo, si svolgerà nelle sale delle Galleria Spagnuolo del Consiglio Regionale del Piemonte, all'interno del prestigioso palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte. Il prestigioso palazzo è nel cuore della Torino barocca, in via Solferino n.15, racchiuso tra piazza San Carlo e piazza Solferino.

"Tratti di pace – Linguaggi intermittenti" è promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, nella persona del vice presidente Franco Graglia; promotrice l'Associazione Albedo presieduta dalla signora Flavia Barberis; curatore il professor Giorgio Grasso; referente l'artista braidese Riccardo Testa. I componenti della Regione Piemonte, per il progetto artistico culturale, hanno fermamente indicato il tema: la pace e i diritti umani. Fiduciosi, hanno consegnato nelle “mani” degli artisti, attraverso un viaggio corale, il compito di divulgare “la bellezza”.

La manciata di parole tratta da una pagina di Dostoevskij "La bellezza salverà il mondo", funge da ispirazione all'artista, il quale, prende per mano l'anima e l'accompagna in un viaggio verso gli ideali, in cui crede, sognando di poterli realizzare. Ed ecco che l'arte cambia le cose, l'arte stravolge. Gli artisti piemontesi con le 50 opere, in diverse forme espressive: pittura, disegno, scultura, poesia, ben si intrecciano per tra loro: intraprendono un viaggio corale verso verso la Pace, per indicare la via della salvezza: il cambiamento, in ognuno di noi, con lo strumento di impegno e di rispetto per gli individui e i popoli.

Gli artisti presenti sono: Maura Boccato, Paola Boccato, Giovanni Botta, Ivano Chiavarino, Manuela Fissore, Martina Gagliardi, Roberta Giacobbi, Franco Gotta, Giuseppe Greco, Maddalena Grosso, Francesco Marchino, Bernardo Negro, Feny Parasole, Francesca Semeraro, Riccardo Testa. I quali dialogheranno coralmente con i visitatori, attraverso le proprie espressioni artistiche. “Con l'avvio della mostra all'Urp, in occasione della giornata regionale della pace del 2 ottobre – ha sottolineato il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia – prosegue il fitto calendario di iniziative del Comitato Diritti Umani per il 2022- 2023. Anche attraverso l'arte e la bellezza possiamo costruire cammini di pace".

Fiorella Avalle Nemolis