"Anche i Romani scrivevano sui muri": al Festival della Storia di Valdieri graffiti e messaggi dell'antichità

CUNEO CRONACA - Un viaggio tra iscrizioni, graffiti e messaggi lasciati sulle pareti delle città dell’antichità per scoprire una Roma sorprendentemente vicina alla nostra: è questo il tema del terzo appuntamento del Festival della Storia, la rassegna culturale promossa dalla Società di Mutuo Soccorso di Valdieri con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla storia attraverso incontri con docenti universitari, ricercatori e divulgatori.

Sabato 12 settembre, alle 21, sarà ospite della rassegna Silvia Giorcelli, professoressa ordinaria di Storia romana presso l’Università di Torino e socia dell’Accademia delle Scienze di Torino, con la conferenza “Anche i Romani scrivevano sui muri”. L'incontro si terrà presso il Salone Alberto Bianco, presso Villa Bianco in Piazza Regina Elena 20 a Valdieri.



L'ingresso è libero e gratuito. Durante le serate sarà inoltre possibile sostenere le attività della Società di Mutuo Soccorso di Valdieri sottoscrivendo la tessera associativa annuale. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio e la collaborazione della Banca di Boves-Credito Cooperativo, dell' Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, della Cooperativa Montagne del Mare, del Comune di Valdieri e dell'Ente Aree Protette delle Alpi Marittime.