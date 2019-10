Anche Ceva al raduno degli alpini a Savona: le Penne Nere portano ovunque gioia e partecipazione

SERGIO RIZZO - È stata grande, stimata in circa trentamila presenze, la partecipazione degli alpini a Savona per prendere parte al 22° Raduno Alpino del primo Raggruppamento Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta e Francia. A questi si sono aggiunti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, della Protezione civile e numerosi ragazzi delle scuole con rispettive famiglie e tanti cittadini.

Una grande e pacifica invasione di Penne Nere che ha portato nella città ligure una nota di grande allegria, gioia, coesione e soprattutto di italianità. "Anche il gruppo di Ceva (Cuneo) ha preso parte a questo raduno con i gruppi della Valle Bormida e Mondovì – hanno spiegato il presidente dell’Ana di Ceva Franco Pistone e il suo vice Bruno Roà –. La partecipazione degli iscritti ai gruppi della Sezione Ana di Ceva è stata soddisfacente, con il consiglio direttivo quasi al completo. Presente, in rappresentanza del Comune di Ceva, il consigliere delegato Renato Casti. Abbiamo sfilato tra due ali di folla festante in un tripudio di bandiere italiane, vessilli e gonfaloni sulle note di bande musicali e fanfare tra cui, in prima fila, quella della Sezione Ana di Ceva diretta dal maestro Michelgiorgio Lione".

A conclusione del corteo, il gruppo si è poi recato in visita al santuario di Savona.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il gruppo Ana - Ceva)