Amore, fortuna e lavoro: come si presenta il settembre dei cuneesi nell'oroscopo di Fiorella

L'oroscopo di settembre della braidese Fiorella Nemolis per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile.

Si inizia il lavoro: c'è chi ha lavorato sodo tutta l'estate, ha colto le opportunità al volo ed ora le prospettive si ampliano. La fatica sarà ricompensata, il lavoro è ormai un problema per tutti, soprattutto per i giovani, ai quali gli astri consigliano di spaziare in campi innovativi, creare nuovi servizi. Fare ricerca marketing e non isolarsi, frequentare persone, cambiare giro: per alcuni le proposte arriveranno quasi per caso. Consigliate le collaborazioni, saranno vincenti. Il vostro intuito saprà valutare con chi iniziare progetti, passate subito ai fatti: una buona intesa, chiarezza nella suddivisione delle incombenze, ottimizzerà il lavoro dando buoni frutti da subito. In vista buone entrate. Giove vi è amico, anche per chi ha affrontato cambiamenti bruschi: trasferimento, o cambio di ruolo o di posto di lavoro, ci sarà un buon assestamento. Si comincia a vedere luce in fondo al tunnel, sarete tutti favoriti, chi più chi meno, ma soprattutto fortificati e propositivi. In amore torna il sereno: chi ha la fortuna di avere il patner giusto godrà di momenti felici; per chi ha una relazione complicata, evitate polemiche, piuttosto che andare a tentoni, chiarite e tenete fuori dal vostro menage parenti o amici. Evitate relazioni impossibili: non cercate di trasformare il patner secondo i vostri desideri: piuttosto aspettate la persona che fa per voi, con la quale potreste, serenamente convidere tutto.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio.

C'è chi ha rinuciato alle vacanze per mettere da parte il gruzzolo per un acquisto importante: dell'auto o addirittura della casa. Formichine i Toro! Tuttavia da qualche mese, per voi, il vento soffia in poppa, state navigando in acque movimentate, ma arrivate sempre in porto, chi un po' prima, chi un po' dopo, ma sempre sani e salvi e con una pesca abbondante. Quando sorge un problema, come d'incanto arriva l'aiuto, per riprendere la navigazione in acque tranquille. E' un mese importante: nuovi incarichi, accordi, rinnovi di contratto, un po' sudati, ma la costanza e il savoire faire sono le vostre carte vincenti. Mantenete sempre i contatti fuori, anche all'estero, guardate all'orrizzonte, per molti è in arrivo un successo personale, strepitoso e inaspettato. In questo caso, non date peso alle critiche e alle frecciatine maligne di chi vorrebbe essere al vostro posto. Siete troppo sensibili, ma state imparando a non farvi scalfire: andate pure in mare aperto che nessuna burrasca vi sorprenderà. Siete protetti dagli astri, dal vostro angelo custode, da una persona influente? Che importa! Favoriti investimenti e compravendite, purchè cauti, ma, che ve lo dico a fare? Voi siete giudiziosi. In amore inizia una navigazione tranquilla, per alcuni è utile capire se volete davvero iniziare una vita di coppia solida: convivenza, matrimonio e figli. Per i single c'è chi fa il marinaio, ogni porto un'avventura. Chi, invece, scende a terra e pensa a relazioni più stabili: ognuno vive le proprie esperienze.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno.

Dopo le vacanze, per chi le ha fatte, o magari solo puntate di mordi e fuggi, dalla metà di settembre dopo situazioni piuttosto complicate, tortuose, e snervanti, la situazione lavorativa d'improvviso evolverà: le difficoltà svaniranno come neve al sole. Così, voi gemelli che aborrite la noia, sarete scossi da colpi di scena: si risolverà tutto ciò che finora era parso impossibile. Varie le ipotesi: chi riveste un ruolo manageriale o di comando, grazie a una piccola pulce nell'orecchio, eviterà una situazione di pericolo; oppure ci saranno cambi di mansione, favorevoli sia dal lato finanziario che dal lato operativo meno stressante. Cercate di mantenere la calma, soprattutto con chi vorrebbe mandarvi in collera per indebolire la vostra energia, non dategli la soddisfazione. E se proprio non riuscite a fare i bonzi, e lo sforzo vi indebolisce troppo, e sia: date sfogo all'ira! Se vi fa sentire meglio! Valutate cosa sia meglio per voi. Quel dispettoso di Giove vi contrasterà ancora per qualche mese, ma molti tra voi, la scamperanno ancora per il rotto della cuffia e anche per indubbia abilità in strategia, riusciranno a farsi rinnovare un contratto, ad ottenere qualcosa in più... Insomma, lottate, non demordete, se non altro per non cadere nella temutissima noia. Tutti, proprio tutti, qualcosa a casa lo porterete, e tornerà in voi la curiosità, la voglia di mettervi in gioco. Gli astri prevedono, anzi, promettono che l'anno 2020 spazzerà via gli ostacoli insormontabili. In amore la tensione, per alcuni, regna sovrana: forse un taglio a relazioni poco chiare; altri troveranno la quadra aprendosi col patner con sincerità; altri cederanno all'amore, senza riserve, non avranno da pentirsene.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio.

Mentre le vacanze per alcuni sono ormai un lontano ricordo, per altri che invece possono scegliere, iniziano proprio a Settembre. Scelta saggia: meno confusione, prezzi meno salati. Tanto ormai per voi, le maggiori difficoltà si stanno dileguando, avete i pianeti amici che contrastano quel dispettoso Saturno ancora nel vostro segno.Tirate un bel sospiro di sollievo, mettetevi di buzzo buono e date sfogo alla vostra creatività pensando a nuove strategie: sono il vostro forte (anche se non sempre lo volete ammettere). Avete talento nel valutare le persone e poi agite di conseguenza: con logica e intelligenza. E' il momento di uscire dal torpore, sono giorni proficui, approfittatene: evitate di fare sempre le stesse cose che vi annoiano, la routine vi esaspera, quindi, il cambiamento dipende anche da voi. Ci sono molte porte spalancate: serve oltrepassarle senza troppi dubbi. Il lavoro prenderà nuove forme: collaborazioni, contratti nuovi più vantaggiosi, attività innovative, chiamate in campo artistico e dello spettacolo, insomma, avete di fronte mesi a venire carichi di impegni. Sul piano sentimentale non ci sono grandi novità, per alcuni è faticoso cambiare patner e si accontenta, finchè non trova di meglio. Resistono le coppie litigarelle, che in fondo sono quelle più durature. Ammettete che a volte siete lunatici, basta lasciarvi stare...e tutto tornerà come prima.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto.

Siete tra quelli che hanno lavorato anche tutta l'estate: ora sarete leoni anche sul mercato del lavoro, i più favoriti gli autonomi: acquisti vantaggiosi, incremento nelle vendite, progetti di grande ampliamento nel settore specifico, e anche nella produzione. Comunque, l'ondata positiva prevista, porterà grande sviluppo in ogni settore: non avete che da volgere lo sguardo su ciò che più si confà al vostro temperamento. Colpirà la vostra preparazione e intuizione nel muovervi in ambito professionale: sapete avvalervi di consulenti qualificati: avvocati, notai, commercialisti, non badate a spese, ma concluderete contratti vantaggiosi, accordi durevoli tra soci, apertura di fruttose società in campo innovativo. E chi vi ferma più? Anche i dipendenti potranno farsi valere: per un torto subito, per un cambio di mansione favorevole, per un aumento di stipendio, e non ultimo un grande apprezzamento da parte dei capi, e magari con una gratifica inaspettata. Prospettive ottime per professionisti richiesti dal mercato estero: carriera fulminea anche per i giovani.

In amore non avete che da scegliere: ogni vostro desiderio sarà esaudito: gli astri vi regalano momenti intensi, contraccambiati da chi ha fatto breccia nel vostro cuore, con Venere favorevole, sarete irresistibili. Chi invece, desidera relazioni non impegnative, sarà accontentato e appagato con amicizie affettuose.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre.

Per alcuni di voi a corto di soldi, costretti a rinunciare alle vacanze, c'è in serbo del sereno all'orrizzonte. Finalmente gli astri vi strizzano l'occhio, e il mese si prospetta ricco di incoraggianti avvenimenti in campo lavorativo: chiamate in ogni settore: si sono accorti della vostra preparazione e apprezzano molto il vostro savoire faire. Durante un colloquio, semai, non mostratevi troppo pignoli, lasciate correre sulle piccolezze, vi spiegheranno mano mano le cose. Magari, piccolezze non lo sono per voi e con ragione, tuttavia c'è chi non ama andare troppo per il sottile e si irrita. Diplomazia e pazienza, vi ripagheranno con buone proposte, a cui non conviene rinunciare, se siete un po' a corto di entrate per fronteggiare le spese straordinarie che fioccano in questo periodo! In un secondo tempo potrete cambiare, trovando ciò che più vi si confà. Per i giovani il momento è durissimo, ma voi siete grandi lavoratori, non vi tirate indietro, vi adatterete e per questo sarete apprezzati e retributi il giusto. C'è del movimento in generale, la vostra vita sta cambiando, vi state avviando anche alla soluzione di problemi personali. Vi scoprirete più ottimisti e il buon umore risveglierà i sentimenti. Gli astri amici vi aiuteranno a fare chiarezza in voi: troverete anche voi il patner giusto, le esperienze fallimentari vi hanno fortificato, ora dedicatevi all'amore. Apritevi, lasciatevi andare, vivrete momenti intensi. Ne vale la pena e i disturbi causati da stress: emicrania, disturbi intestinali, spasmi addominali... si dissolveranno.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre.

Se siete tra i fortunati che hanno fatto le vacanze, ora non perdete tempo, datevi subito da fare: ottimizzate il lavoro, è un momento importante per ottenere il massimo, battete il ferro mentre è caldo. Non accontentatevi, valutate tutte le proposte e i progetti, non temete di cambiare quando le condizioni sono a voi più favorevoli: bando alla pigrizia e al “per adesso va bene così. Mi accontento”!

Niente affatto, fate valere le vostre capacità, mettetele in risalto, non fate i modesti, cogliete le buone occasioni che non si presenteranno più così copiose per un po' di tempo. Quindi, all'arrembaggio! Anche per gli autonomi è un buon momento, si allargano gli orrizzonti, ma è bene non allargare anche i cordoni della borsa. Evitate le spese superflue, senza esagerare ben inteso, perchè presto il denaro potrà essere utile per intraprendere una nuova avventura, innovativa, eccitante e proficua. Oppure per alcuni sarà il momento favorevole per accendere un mutuo e comprare casa, o i locali da adibire per un' attività. Un buon investimento è sempre da valutare, senza fare colpi di testa, fatevi bene i conti. Con Venere entrato nel segno c'è più forza nei sentimenti, sarete più propensi ad innamorarvi, sentirete il bisogno di qualcuno accanto. Per le coppie litigarelle ci sarà un armistizio: carte in tavola e buoni propositi. I single incontreranno persone molto passionali, fascinose ed intriganti: attenti a chi vi nasconde di essere già impegnato, i bugiardi vi fanno orrore.

Scorpione dal 23 ottobre 22 novembre.

Per chi non ha fatto ancora vacanze, potendo scegliere, questo è un buon mese per rilassarsi al mare o in montagna, e con tranquillità riflettere per mettere a punto nuovi progetti prima di riprendere il lavoro. Per chi è già operativo, interessanti sviluppi di attività già avviate, ottimi i rapporti in ambienti nuovi che vi stimolano e invogliano a fare. In vista sblocchi di situazioni difficili e pesanti da reggere, sia in ambito lavorativo: soluzione in positivo di una questione legale; oppure la conclusione di una accordo importante su cui contavate da tempo; mentre in ambito famigliare: si chiude una vicenda difficile, penosa, che ha scombussolato la vostra vita. Insomma, gli avvenimenti a venire sono rassicuranti, si prospetta un mese importante con un buon inizio. Infatti, il buon aspetto di Saturno nel vostro segno, vi regalerà una obbiettiva e incoraggiante valutazione per il vostro futuro, un aiuto a scegliere per cogliere al volo le buone occasioni. Anche Giove positivo favorirà colpi di fortuna: piccole vincite, buoni affari, fruttosi investimenti a breve termine, un riconoscimento da un capo azienda con una gratifica. Siate ben disposti, non fate inutili polemiche con chi tanto non vuole capire. Contro l'ansia, per voi c'è un rimedio efficace: l'amore! E' il mese giusto per ricucire un rapporto, per emozionarsi di nuovo con incontri intriganti e passionali, per vivere con entusiasmo una nuova relazione che vi libera da un passato difficile...Chissà! Recuperate energia e buon umore, anche i fastidi, come reumatismi, allergie, si attenueranno allentando la tensione che avete accumulato. Le stelle brillano per voi, sono vantaggiose, utili, e di riscatto.

Sagittario dal 23 novembre al 21dicembre.

Per qualcuno c'è un po' di apprensione nel riprendere il lavoro dopo le vacanze, affrontare un nuovo progetto, oppure un trasferimento all'estero, crea qualche incertezza sulla scelta fatta e sulla riuscita. E invece, tutto filerà liscio! E' un periodo difficile per tutti, non c'è certezza sulla continuità del lavoro: chi di voi aspetta un rinnovo, magari avrà la sorpresa che sia persino un contratto indeterminato. Un buon inizio rallegrerà, sarà un sollievo poter contare su un'entrata sicura: soprattutto per chi ha famiglia. Ormai, si fa affidamento sui nonni, che aiutano nipoti e a volte anche figli. Ma è importante non disperare, da qualcuno arriva sempre un aiuto: chi dalle stelle, chi da un amico, chi da un angelo custode. Dipende dalle conoscenze! Giove darà una mano ai giovani che iniziano un percorso professionale, anche se preparati e volonterosi resta sempre la difficoltà di inserirsi nel proprio settore. Alcuni si adatteranno a retribuzioni al di sotto delle loro capacità, ma saranno premiati con corretti adeguamenti di stipendio. Rimborsi da parte di un ente torneranno utili per affrontare le spese scolastiche per i figli, nuove entrate solleveranno le finanze, previste anche cospicue eredità da parenti lontani. I più avventurosi in cerca di fortuna sperimenteranno lavori all'estero, in paesi con culture diverse, in capo al mondo, lasciando gli affetti, ma saranno premiati con un successo inaspettato. L'amore è in grande ripresa: tornerà a battere il cuore anche ai più scettici, un incontro fatale potrebbe cambiare la vita proprio dello scapolo più impenitente: matrimonio in vista. Ah la potenza dell'amore! Le coppie litigarelle faranno pace, mentre quelle senza dialogo, che al ristorante fotografano i piatti per gli amici, non hanno molte speranze per una vita futura insieme.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio.

Un mese di riconferme incoraggiante sin dall'inizio con i pianeti molto favorevoli, vi proteggono, ma vi mettono sull'avviso quando non volete ascolatare il parere degli altri: confrontarsi è sempre utile. Siete convinti delle vostre idee, ed è la vostra forza, tuttavia in certe circostanze, serve l'appoggio di chi è sincero e vi mette in guardia da chi vi vorrebbe fare lo sgambetto. Create invidia con i vostri successi personali, a cui spesso non date tanta importanza, perchè sempre proiettati a fare meglio. Tuttavia, non tutti riescono a raggiungerli e senza dimostrarlo apertamente, vi sono ostili, cercano di carpirvi confidenze che potrebbero nuocervi. Tenuto conto di questo, l'atteggiamento verso chi vi circonda sarà equilibrato, gentilezza, attenzione, ma sempre vigili. Così facendo, avrete modo di cogliere in castagna l'invidioso, e con eleganza vi toglierete un sassolino dalla scarpa. Un po' per uno a cavallo dell'asino! Ottimi accordi con soci per nuove attività in campo innovativo, rinnovi di contratto, un po' sudati, combattete con tutte le vostre forze per ottenere di più: sgomitate con chi vuole passarvi davanti. Non sarà nel vostro stile, ma in certi ambienti funziona così. Non temete di fare la voce grossa, valete ed è il momento favorevole per farlo. E'un mese di forza: approfittatene e non sottovalutate nuove proposte: molto vantaggiosi i cambiamenti, anche i trasferimenti in altre città. Concentratevi di più sui sentimenti, ravvivate il rapporto con il patner, con dialogo e piccoli gesti, tornerà l'armonia e la complicità. E' un periodo fertile per le coppie che desiderano un figlio. Date aria all'anima e non dimenticatevi di vivere.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio.

Confronto ad agosto, mese di vacanza non per tutti, questo mese offre molte carte vincenti. Ora il gioco è nelle vostre mani, tocca a voi giocarle bene. Nè ansia, nè dubbi devono avvolgervi nel travolgente turbinio di pensieri destabilizzanti, che si alternano tra la gioia e lo spavento di non provarla più! Dedicatevi anima e corpo a ciò che vi piace, che vi fa stare bene, anche se dovete tirare la cinghia. Non sarà per sempre! E' evidente che in generale non la pensate come gli altri: le vostre priorità sono altre. Per questo non vi esponete: temete di non essere capiti, apprezzati, ma non nascondete, non sbiadite le vostre capacità, c'è chi vi osserva e aspetta il momento giusto per farsi avanti. Mostrando più sicurezza attirerete le persone che scambiano la vostra riservatezza, quasi per superbia.Torna la volontà di agire: osate! Gli imprenditori realizzeranno con successo progetti accantonati. Le attività commerciali fioriscono, i dipendenti cambiano azienda, cambiano città, addirittura cambiano continente. Il mondo è grande c'è spazio per tutti! Ingaggi importanti per artisti del mondo dello spettacolo e della cultura, e grande successo per chi, con lungimiranza, ha investito impegno e denaro nel campo del turismo. La fortuna premia gli audaci. In amore siete un po' controcorrente, a volte vi lasciate trasportare dai sentimenti, ma poi fate dei passi indietro, i legami non fanno per tutti voi. Eccetto per chi, per sua fortuna, trova l'anima gemella con la quale felicemente condivide tutta la vita.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo.

E' un mese impegnativo, nell'aria c'è ansia, nervosismo e tensione sul lavoro. L'entusiasmo e il successo non bastano per fare le cose nel modo giusto: sarete intransigenti! Chi ha un ruolo importante: manager, imprenditore, o che ricopre ruoli di responsabilità, riuscira' a definire, e perfezionare un nuovo progetto, ma è giunto il momento di eliminare chi nel passato ha ostacolato con un blocco. Si taglieranno i rami secchi: nuovi collaboratori entusiasti e fattivi e grande apertura verso il mondo: contatti con l'estero, con persone influenti, e un nuovo percorso con amici con cui condividerete passioni e anche progetti per il futuro. La parola rinnovamento è il mantra di tutti voi, in tutti i settori: dall'artigiano, al commerciante, al professionista, al dipendente, è necessario adeguarsi e guardare lontano. Mai fermarsi! Tranquilli, alcuni sono sull'orlo di un esaurimento, ma, gli astri verranno in loro soccorso: la fortuna vi è ancora amica. Per alcuni sarà difficile adeguarsi ai cambiamenti di lavoro, di ambiente, di città, di nazione, ma chi avrà l'opportunità e la forza di fare questo passo, faticoso sì, sarà premiato con successo personale. Subirete critiche, dure e ingiuste, vi daranno dei visionari, degli irresponsabili, dei presuntuosi, ma non riusciranno ad abbattervi. L'invidia non vi scalfirà: andrete dritti per la vostra strada, del resto è risaputo che più si sale in alto e più tira il vento. Vi piegherete, ma non vi spezzerete. I sentimenti vivono momenti di alti e bassi; chi vi sta accanto in questo momento particolare, se davvero vi vuole bene, si adeguerà. Non si escludono ritorni di fiamma tra ex. Per i single, incontri eccitanti, farete breccia nei cuori, quando volete siete irresistibili.

Fiorella Avalle Nemolis