Amianto, riparte da Bra il "censimento" Arpa dei luoghi ancora da bonificare

Arpa Piemonte (Agenzia regionale protezione ambiente) ha comunicato al Comune di Bra, in provincia di Cuneo, che è in corso, a livello regionale, un censimento delle coperture in presunto cemento amianto (progetto partito nel 2012 con termine all'incirca nel 2020). Sarebbero 220 le coperture verificate nel Comune di Bra.

In queste settimane è previsto il censimento delle strutture individuate nel territorio del comune di Bra. I tecnici incaricati dei sopralluoghi sono solitamente due persone munite di tesserino e auto con logo Arpa. In nessun caso è previsto che accedano alle abitazioni private, ma può essere necessario che entrino in cortili o aree di proprietà privata per prendere visione delle coperture presenti e chiedere informazioni sulla proprietà e sull’uso dei locali evidenziati.

Nel caso siano interessati condomini, Arpa provvederà a prendere contatto con gli amministratori. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune di Bra allo 0172 438353 o ambiente@comune.bra.cn.it.